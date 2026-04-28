Un joven motociclista murió en las últimas horas del lunes luego de protagonizar un accidente en San Martín. El chico de 18 años impactó con un camión cuando circulaba por Palmira y falleció minutos después en el hospital Perrupato.
Un motociclista murió tras chocar con un camión en un accidente en Palmira
El accidente ocurrió en los últimos minutos del lunes pasado sobre el carril Chimbas, según la información oficial. La víctima murió en el hospital Perrupato
El Ministerio de Seguridad informó que minutos antes de la medianoche el adolescente manejaba por calle Espejo en dirección al oeste. Delante suyo, en la misma dirección, iba un camión Volvo a cargo de un chofer de 27 años.
La primera reconstrucción del accidente sostiene que en el cruce con carril Chimbas, el camión giró hacia el sur y el motociclista lo impactó en el costado. El joven conductor sufrió un fuerte traumatismo abdominal por lo que fue trasladado al hospital Perrupato donde murió ya en horas de la mañana de este martes.
La información oficial sobre el accidente sostiene que se realizó un dosaje de alcoholemia al chofer del camión el cual arrojó un resultado negativo.