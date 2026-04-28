Un motociclista murió tras chocar con un camión en un accidente en Palmira

El Ministerio de Seguridad informó que minutos antes de la medianoche el adolescente manejaba por calle Espejo en dirección al oeste. Delante suyo, en la misma dirección, iba un camión Volvo a cargo de un chofer de 27 años.

La primera reconstrucción del accidente sostiene que en el cruce con carril Chimbas, el camión giró hacia el sur y el motociclista lo impactó en el costado. El joven conductor sufrió un fuerte traumatismo abdominal por lo que fue trasladado al hospital Perrupato donde murió ya en horas de la mañana de este martes.