Tragedia en la escuela: las dos versiones sobre como murió la nena de 6 años en un recreo

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La denuncia del padre: "Las zapatillas estaban atadas"

Sin embargo, el testimonio de Ricardo Abel Miqueo, padre de Luna, contradice el eje central del informe escolar. En declaraciones radiales, Ricardo relató una secuencia que siembra dudas sobre la transparencia del relato oficial.

Según su testimonio, la escuela le notificó inicialmente que se trataba de una "caída leve". Confiado en esa descripción, pasó por su casa a buscar una toalla y una remera antes de ir al colegio. Al llegar, la realidad lo golpeó de frente: encontró una ambulancia y a su hija ensangrentada, entrando en paro cardiorrespiratorio.

"Al levantarla del piso, noté que las zapatillas seguían atadas", afirmó Ricardo, desmintiendo tajantemente la versión de que Luna se había tropezado por tener los cordones sueltos.

Este detalle no es menor para la familia, ya que sugiere que las circunstancias de la caída podrían haber sido distintas a las informadas o que hubo una falta de supervisión adecuada que se intentó justificar con un descuido de la menor.

El desenlace y un gesto de amor entre el dolor

Luna luchó por su vida durante 48 horas. En el Hospital Vilela fue intervenida quirúrgicamente para drenar un coágulo en el cráneo que presionaba su cerebro. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el domingo al mediodía se constató su muerte encefálica.

En medio del desconsuelo, la familia tomó la decisión de donar sus órganos. El operativo del CUDAIO permitió la ablación de riñones, córneas y válvulas cardíacas, transformando el dolor de la pérdida en una oportunidad de vida para otros niños.

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Investigación en curso

La Escuela N° 117 decretó duelo para este lunes 27 de abril, mientras la comunidad educativa intenta procesar la pérdida de la alumna de 1° grado D. Por su parte, la División de Investigación Criminal y el Gabinete de la PDI ya trabajan bajo protocolos de peritaje para determinar fehacientemente qué pasó en ese recreo.

La Justicia deberá determinar ahora quién dice la verdad: si fue la fatalidad de un cordón desatado, como sostiene la escuela, o si existe una responsabilidad mayor que la institución intentó matizar, como sospecha un padre que, en el momento más triste de su vida, se detuvo a mirar los pies de su hija.