Los colegios del Arzobispado confirmaron que limitarán el uso de celulares a fines pedagógicos

Celulares en escuela de MZA (1).jpg El debate por los celulares en los colegios continúa.

El Arzobispado tiene 11 colegios: Instituto Nuestra Señora del Rosario (Lavalle), Instituto San Vicente de Paul (San Martín), Colegio San Pío X (San Martín), Colegio Nuestra Señora del Rosario (Godoy Cruz), Instituto Nuestra Señora del Santísimo Rosario (Ingeniero Giagnoni), Instituto Virgen del Carmen de Cuyo (Maipú), Instituto San Miguel (Las Heras), Colegio Medalla Milagrosa (Junín), Instituto Comercial Pío X (Tunuyán), Instituto San Vicente Ferrer (Godoy Cruz) y el Jardín Maternal Hogarcito de Belén (Guaymallén).

Un sistema de "guarda segura" para los celulares

Mientras que en los niveles iniciales y primarios la restricción es total durante toda la jornada, en la secundaria hay un sistema de guarda. Al ingresar, los alumnos deberán entregar sus teléfonos, los cuales serán identificados con nombre y curso para ser guardados en un espacio seguro y restringido. Una vez que termine el horario de clases, los equipos se restituyen a los estudiantes.

La excepción a la regla será que el docente puede permitir el uso si planificó una actividad específica que requiera alguna aplicación o incluso Inteligencia Artificial, pero debe estar justificado en su programa.

celulares escuela dge Celulares en el aula.

"No usamos la palabra prohibir porque no es que digamos 'no vamos a usar más ese dispositivo', sino que lo vamos a restringir a un uso educativo", dijo el apoderado legal.

Sin embargo, aclararon que el colegio se compromete a la custodia, pero advirtieron que no se hace responsable por daños, robos de equipos no identificados o pérdida de información digital. Por lo que el consejo a los padres que dan desde la institución es que no envíen dispositivos de alto valor económico a la escuela.

La comunicación con la casa

¿Cómo se comunicarán con sus padres? Para el colegio deberán hacerlo a través de los canales oficiales de la escuela. Si un alumno necesita comunicarse con su casa por una urgencia, el colegio facilitará los medios, según explicaron.

Si un alumno es descubierto con un celular fuera de las excepciones, primero le harán una advertencia verbal y le retendrán el celular hasta que termine la jornada. En caso de reincidir, notificarán a la familia. En una tercera ocasión citarán a los padres para firmar un compromiso de que la situación no se repetirá. Por último, en el caso más extremo el estudiante tendrá una sanción de acuerdo al reglamento interno.

Una medida que tomó otro colegio de Mendoza sobre los celulares

La comunidad del colegio secundario de la Universidad Juan Agustín Maza avaló el uso de celulares dentro del ámbito educativo pero únicamente con fines pedagógicos. Con un enfoque menos restrictivo.

Celulares-Votació- Colegio UMaza Votación en el colegio de la Universidad Juan Agustín Maza.

Fue durante una votación de la que participaron alumnos, padres y docentes y autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza durante la jornada del miércoles.

Se contabilizaron 320 positivos y 93 negativos. Hubo 2 votos anulados, 8 estudiantes no votaron por estar ausentes y 3 no lo hicieron porque no llevaron el DNI que acredita identidad.

Dentro de lo que se considera pedagógico se habilitan:

1. Búsqueda e investigación guiada.

2. Producción académica (videos, grabaciones, fotografías de trabajos).

3. Herramientas de organización (agenda digital, cronogramas).

4. Evaluaciones formativas (formularios y encuestas online).

5. Proyectos interdisciplinarios (producción audiovisual y colaborativa).