La comunidad del colegio secundario de la Universidad Juan Agustín Maza avaló el uso de celulares dentro del ámbito educativo pero únicamente con fines pedagógicos.
En el colegio Juan Agustín Maza votaron usar celulares en las aulas sólo con fines pedagógicos
Por 320 votos a 93, alumnos, padres y docentes del colegio de la Universidad Maza decidieron que los celulares se podrán usar en las aulas con fines educativos
Fue durante una votación de la que participaron alumnos, padres y docentes y autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza durante la jornada del miércoles.
Se contabilizaron 320 positivos y 93 negativos. Hubo 2 votos anulados, 8 estudiantes no votaron por estar ausentes y 3 no lo hicieron porque no llevaron el DNI que acredita identidad.
La votación fue una de las acciones clave del proyecto institucional 2026 denominado "Más presencia, menos pantalla" del colegio secundario Juan Agustín Maza, ubicado en Guaymallén.
Cómo usarán los celulares en el colegio Juan Agustín Maza tras la votación
La Consulta Institucional, habilitó la votación por curso y ofreció dos opciones: Celulares NO y Celulares SÍ con regulación pedagógica.
Los resultados de la votación de este miércoles dejaron firme la opción B: Celulares SÍ (Uso regulado y pedagógico)
Dentro de lo que se considera pedagógico se habilitan:
1. Búsqueda e investigación guiada.
2. Producción académica (videos, grabaciones, fotografías de trabajos).
3. Herramientas de organización (agenda digital, cronogramas).
4. Evaluaciones formativas (formularios y encuestas online).
5. Proyectos interdisciplinarios (producción audiovisual y colaborativa).
A partir de ahora, se establecerán estas categorías de uso pedagógico regulado, vinculadas explícitamente al trabajo áulico, tal como anticiparon las autoridades en la etapa de lanzamiento del proyecto institucional 2026 denominado “Más presencia, menos pantalla”.