En el colegio Juan Agustín Maza votaron usar celulares en las aulas sólo con fines pedagógicos

Uso de Celulares-Votación-Colegio UMaza Ángeles Reyes, vicepresidente de mesa, y otras alumnas a cargo de la organización de la votación por el uso escolar de los celulares. Gentileza

La votación fue una de las acciones clave del proyecto institucional 2026 denominado "Más presencia, menos pantalla" del colegio secundario Juan Agustín Maza, ubicado en Guaymallén.

Cómo usarán los celulares en el colegio Juan Agustín Maza tras la votación

La Consulta Institucional, habilitó la votación por curso y ofreció dos opciones: Celulares NO y Celulares SÍ con regulación pedagógica.

Los resultados de la votación de este miércoles dejaron firme la opción B: Celulares SÍ (Uso regulado y pedagógico)

Dentro de lo que se considera pedagógico se habilitan:

1. Búsqueda e investigación guiada.

2. Producción académica (videos, grabaciones, fotografías de trabajos).

3. Herramientas de organización (agenda digital, cronogramas).

4. Evaluaciones formativas (formularios y encuestas online).

5. Proyectos interdisciplinarios (producción audiovisual y colaborativa).

Uso de celulares. UMAza- La votación por el uso de celulares en el colegio Juan Agustín Maza.

A partir de ahora, se establecerán estas categorías de uso pedagógico regulado, vinculadas explícitamente al trabajo áulico, tal como anticiparon las autoridades en la etapa de lanzamiento del proyecto institucional 2026 denominado “Más presencia, menos pantalla”.