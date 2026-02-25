DGE: otro colegio de Mendoza prohibió los celulares, los smartwatches y todo tipo de dispositivos

celulares clases dge La DGE considera a los celulares como una herramienta educativa. Colegios privados los prohíben ante el inminente inicio de clases.

Más “duchos” están los estudiantes del San Luis Gonzaga, pionero a la hora de marcar la cancha y hacer que los alumnos guarden sus celulares en el gabinete hasta que suene el timbre de salida.

La Dirección General de Escuelas (DGE), mientras tanto, no tiene una postura prohibitiva, sino que autoriza el uso del celular en la escuela como una herramienta pedagógica.

La prohibición del uso de celulares en la escuela arranca junto con las clases de la DGE en 2026

Cuando se despedía el ciclo lectivo pasado, el colegio San Nicolás anunciaba a padres y alumnos que, a partir de 2026 en la secundaria estaría completamente prohibido el uso de celulares por parte de los alumnos durante su permanencia en la institución.

La resolución fue acompañada por un grupo de padres que, además, firmó un compromiso parental de “Espera digital”, que consiste en retrasar la entrega de un celular propio hasta al menos los 13 años y la autorización para el uso de redes sociales hasta los 16.

colegio san nicolas secundario celulares clases El colegio San Nicolás comienza a aplicar la prohibición del uso de celulares en la secundaria con el inicio de clases.

Ramiro Pontis, director del Nivel Secundario del colegio San Nicolás, aseguró a Diario UNO que el uso de celular se transformó en una “problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes”, lo que hizo que, como colegio, tuviesen que tomar cartas en el asunto.

“Está comprobado y demostrado que el uso excesivo del celular trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, les genera una ansiedad importante", argumentó y, ante el inminente inicio de clases, adelantó la decisión se mantiene “firme”.

Tal como dispuso la DGE en su calendario escolar, de los alumnos de secundario, este miércoles 25 solo comenzarán los de primer año. El resto lo hará el lunes 2 de marzo.

La decisión del Corazón de María antes del inicio de clases de la DGE

“A partir del ciclo lectivo 2026, el Colegio Corazón de María de Mendoza implementará la prohibición del uso de celulares, smartwatches y dispositivos electrónicos personales en todos los niveles”, anunció la institución.

La medida en esta escuela de Ciudad es incluso más amplia que en las que se tomaron o tomarán en otras instituciones: ya no solo estarán prohibidos los celulares sino también los relojes inteligentes y las tablets. Además, aplicará tanto para secundaria como para primaria.

Según expresaron, la decisión se debe a mejorar el “bienestar emocional, la concentración de los chicos y la convivencia presencial”.

celulares corazon de maria clases 2026 La comunicación en redes: el Corazón de María, un colegio sin celulares en el 2026.

La prohibición ya fue comunicada a los padres de los alumnos: “Nuestro objetivo es un ambiente de concentración y convivencia”, agregaron.

Celulares prohibidos en la Primaria del San Jorge

El Colegio San Jorge “hace años” sostiene la política de prohibición del uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar, pero solo en el nivel Primario.

“Esta medida protege los tiempos de aprendizaje, la convivencia y el bienestar emocional de nuestros estudiantes”, señalaron en un comunicado a las familias de la institución.

No obstante, consideraron que muchas de las dificultades vinculadas al uso de tecnología —acceso temprano a dispositivos, redes sociales, mensajería, contenidos inapropiados o falta de descanso— se generan fuera del horario escolar y que, en el ámbito familiar, las decisiones sobre el uso de celulares y redes “competen únicamente a cada familia”.

Desde el colegio se ofrecen “talleres, charlas y espacios de formación a cargo de especialistas” con el objetivo de brindarles a las familias “herramientas reales, basadas en evidencia, para acompañar a los niños y adolescentes en un uso saludable y equilibrado de la tecnología”.

celulares clases secundaria Colegios privados de Mendoza optaron por sacar los celulares de las clases. Imagen ilustrativa generada por IA.

El pacto parental por el uso de celulares en el San Nicolás y el San Andrés

Más allá de las medidas a tomar o no dentro del ámbito escolar, ambas instituciones acompañaron a los padres en la firma de un pacto parental de Espera Digital, de aplicación exclusiva fuera de la escuela.

Las características de los acuerdos fueron diseñadas por los propios padres, conforme con sus posibilidades y expectativas. El objetivo es acompañar de manera gradual, guiada y responsable el vínculo de sus hijos con la tecnología.

El argumento coincide: “Proteger el derecho de los niños a una infancia plena, una educación de calidad, la concentración, la intimidad y la protección frente a riesgos tales como el ciberacoso, la exposición a contenidos inadecuados o la pérdida de tiempo en pantallas”.

En el caso del Colegio San Andrés, el compromiso implica postergar hasta la finalización de la escuela primaria la entrega o regalo de un teléfono inteligente con acceso a internet y el uso de redes sociales.

celulares san andres clases El acuerdo de Espera Digital firmado por papás del colegio San Andrés.

La institución, por su parte, se comprometió a acompañar activamente a la comunidad de padres, “asumiendo un rol formativo, preventivo y articulador”.

Los papás del San Nicolás, en tanto, firmaron retrasar la entrega del celular hasta los 13 y el acceso a redes hasta los 16.

El colegio San Luis Gonzaga, pionero en sacar celulares de las clases

Ya en el arranque del ciclo lectivo 2025, el colegio San Luis Gonzaga de la Ciudad comenzó a aplicar la prohibición de celulares en la institución.

La medida –que sigue vigente y con éxito- implica que los chicos de la primaria no pueden llevar teléfonos a la escuela y los de secundaria deben dejar los aparatos en un gabinete especial hasta salir de clases.

La DGE, los celulares y las clases

Romina Méndez, coordinadora de Innovación y Tecnología Educativa de Mendoza, defiende la política educativa digital de la DGE: no prohibir el celular, incorporarlo.

“Muchas escuelas mendocinas incorporan el celular en propuestas concretas: producción de contenidos audiovisuales, podcasts, búsquedas guiadas de información, participación en plataformas educativas, registros de experiencias, simulaciones científicas y narrativas digitales”, expresó.

Así, cree, “el celular deja de ser un ‘enemigo del aula’ para transformarse en un recurso que los estudiantes ya dominan y que los docentes aprenden a integrar en prácticas significativas”.

En una columna publicada en Diario UNO, la funcionaria de la DGE señaló que “el verdadero desafío no es evitar los celulares en la escuela, sino enseñar a usarlos con criterio, responsabilidad y sentido pedagógico. Asumiendo que los dispositivos, las plataformas y la inteligencia artificial no son amenazas, sino lenguajes contemporáneos que la escuela tiene la responsabilidad de enseñar a comprender y a cuidar”.