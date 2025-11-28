El colegio San Nicolás anunció que prohibirá el uso de celulares en su ciclo lectivo 2026

Colegio San Nicolas Fachada del Colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria, que a partir del año que viene no dejará usar celulares a sus alumnos. Foto: Gentileza Colegio San Nicolás

"Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto", manifestó Pontis.

Y destacó que "está comprobado y demostrado que el uso excesivo del celular trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, les genera una ansiedad importante".

El directivo confirmó que la resolución para el año que viene es prohibir el uso de celulares durante la permanencia de los alumnos de secundaria en el colegio.

Celulares fuera del colegio, una tendencia mundial

El director de Nivel Secundario del San Nicolás también hizo un llamado a la comunidad de padres para apoyar activamente la medida, extendiendo la limitación al ámbito familiar.

"Necesitamos que los padres acompañen esta medida limitando el uso de celulares en sus hijos. Sabemos que es una herramienta que puede servir, pero cuando su uso es desmedido genera problemas tanto por el abuso de los chicos en las redes como los juegos online que los tienen atrapados", consideró Ramiro Pontis.

La iniciativa del colegio bilingüe San Nicolás se alinea con una tendencia global en crecimiento: el movimiento de desconexión digital.

adolescentes-celulares-pornografia.jpg Cada vez son más los colegios de todo el mundo que prohíben el uso de celulares a sus alumnos.

Cada vez son más las instituciones educativas y gobiernos alrededor del mundo están implementando políticas similares, reconociendo la necesidad de fomentar entornos libres de distracciones tecnológicas para recuperar la atención plena, mejorar las interacciones sociales cara a cara y promover un desarrollo emocional y cognitivo más saludable en los jóvenes.

De este modo, el colegio, ubicado en Chacras de Coria (Luján de Cuyo), busca con la medida "revalorizar el tiempo y el espacio de aprendizaje como momentos dedicados exclusivamente al estudio y la convivencia escolar".