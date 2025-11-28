Inicio Sociedad Colegio
Resolución académica

El colegio San Nicolás anunció que prohibirá el uso de celulares en su ciclo lectivo 2026

Desde el año que viene, el colegio bilingüe prohibirá que sus alumnos usen celular, en línea con una tendencia global que busca reducir la distracción digital

Carolina Baroffio
Por Carolina Baroffio
El colegio de Chacras se suma al San Luis Gonzaga que este año tomó la misma medida de prohibir el uso de celulares a sus alumnos durante la permanencia en la institución.

El colegio de Chacras se suma al San Luis Gonzaga que este año tomó la misma medida de prohibir el uso de celulares a sus alumnos durante la permanencia en la institución.

Prohibición de celulares en las escuelas

El colegio San Nicolás anunció una importante medida que regirá a partir del próximo año en su secundaria: la prohibición total del uso de celulares por parte de los alumnos durante su permanencia en la institución. De este modo se suma a la medida adoptada a principios de este 2025 por la escuela San Luis Gonzaga.

La decisión responde a "la creciente preocupación por el impacto negativo del uso desmedido de dispositivos móviles en el rendimiento académico, la concentración y la salud emocional de los adolescentes", según informaron las autoridades del colegio San Nicolás.

Ramiro Pontis, director de Nivel Secundario del colegio, explicó los motivos que impulsaron esta resolución que regirá a partir del ciclo lectivo 2026 y se aplicará no sólo para el dictado de clases sino también para todo el tiempo que los alumnos pasen en el establecimiento educativo.

Colegio San Nicolas
Fachada del Colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria, que a partir del año que viene no dejará usar celulares a sus alumnos.

Fachada del Colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria, que a partir del año que viene no dejará usar celulares a sus alumnos.

"Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto", manifestó Pontis.

Y destacó que "está comprobado y demostrado que el uso excesivo del celular trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, les genera una ansiedad importante".

El directivo confirmó que la resolución para el año que viene es prohibir el uso de celulares durante la permanencia de los alumnos de secundaria en el colegio.

Celulares fuera del colegio, una tendencia mundial

El director de Nivel Secundario del San Nicolás también hizo un llamado a la comunidad de padres para apoyar activamente la medida, extendiendo la limitación al ámbito familiar.

"Necesitamos que los padres acompañen esta medida limitando el uso de celulares en sus hijos. Sabemos que es una herramienta que puede servir, pero cuando su uso es desmedido genera problemas tanto por el abuso de los chicos en las redes como los juegos online que los tienen atrapados", consideró Ramiro Pontis.

La iniciativa del colegio bilingüe San Nicolás se alinea con una tendencia global en crecimiento: el movimiento de desconexión digital.

adolescentes-celulares-pornografia.jpg
Cada vez son más los colegios de todo el mundo que prohíben el uso de celulares a sus alumnos.

Cada vez son más los colegios de todo el mundo que prohíben el uso de celulares a sus alumnos.

Cada vez son más las instituciones educativas y gobiernos alrededor del mundo están implementando políticas similares, reconociendo la necesidad de fomentar entornos libres de distracciones tecnológicas para recuperar la atención plena, mejorar las interacciones sociales cara a cara y promover un desarrollo emocional y cognitivo más saludable en los jóvenes.

De este modo, el colegio, ubicado en Chacras de Coria (Luján de Cuyo), busca con la medida "revalorizar el tiempo y el espacio de aprendizaje como momentos dedicados exclusivamente al estudio y la convivencia escolar".

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar