Con la llegada de las vacaciones y la finalización del ciclo lectivo, hay muchos aspectos a considerar en cuanto al funcionamiento del transporte público en Mendoza. Las clases finalizan el 19 de diciembre, según lo indica el Calendario Escolar 2025 de la Dirección General de Escuelas.
Mendoza: cómo funcionará el transporte público al terminar las clases y cuándo empieza el horario de verano
El 19 de diciembre finalizan las clases en Mendoza para todos los estudiantes del sistema educativo. Qué pasa con el transporte público durante el verano
Esta fecha incluye a los establecimientos escolares e institutos de educación Superior dependientes de la Dirección General de Escuelas. Durante los meses escolares, el transporte público funciona con cierta frecuencia y beneficios para estudiantes y docentes de Mendoza.
Al finalizar las clases, el transporte público implementa un horario de verano con ciertas modificaciones correspondientes a la demanda y uso el servicio. Durante todo el año, se puede consultar el estado del viaje, los arribos de colectivos urbanos y los horarios en la aplicación de Mendotran.
¿Qué pasa con el transporte público en Mendoza cuando finaliza el ciclo lectivo?
Según indica la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, a partir del 1 de enero, todo el transporte público de Mendoza (incluyendo líneas urbanas, Metrotranvía y servicios de media y larga distancia) comenzará a operar con las frecuencias de verano, tal como ocurre cada año al finalizar el ciclo lectivo.
Este período implica una adecuación planificada del servicio, con una prestación aproximada de 20% menos frecuencias en comparación con el resto del año, cuando todas las actividades se encuentran en pleno funcionamiento. La frecuencia y horarios se pueden consultar en tiempo real en la aplicación móvil de Mendotran.
Además, los usuarios podrán consultar los horarios actualizados a través de los canales informativos de cada empresa de transporte. De esta manera, es posible planificar los viajes con mayor precisión y aprovechar mejor el servicio durante la temporada de verano.
Los recorridos escolares y el servicio regular retomarán su actividad plena en la segunda semana de febrero, considerando el retorno a las actividades escolares de la provincia.
Transporte público: qué pasa con los beneficios durante las vacaciones
Del mismo modo que los horarios se modifican durante el verano, los beneficios y atributos del sector educativo (abonos) no rigen durante los recesos escolares de invierno y verano en la provincia de Mendoza.
Esto aplica a quienes utilizan los beneficios de descuento del 50%, 60% o 100%, como estudiantes de nivel primario, secundario, universitarios, docentes y celadores. Del mismo modo, la extensión del descuento universitario también se verá afectada.