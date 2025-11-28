Mendoza: cómo funcionará el transporte público al terminar las clases y cuándo empieza el horario de verano

¿Qué pasa con el transporte público en Mendoza cuando finaliza el ciclo lectivo?

Según indica la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, a partir del 1 de enero, todo el transporte público de Mendoza (incluyendo líneas urbanas, Metrotranvía y servicios de media y larga distancia) comenzará a operar con las frecuencias de verano, tal como ocurre cada año al finalizar el ciclo lectivo.

Este período implica una adecuación planificada del servicio, con una prestación aproximada de 20% menos frecuencias en comparación con el resto del año, cuando todas las actividades se encuentran en pleno funcionamiento. La frecuencia y horarios se pueden consultar en tiempo real en la aplicación móvil de Mendotran.

colectivo A partir del 1 de enero y hasta la segunda semana de febrero, el transporte público funciona con horario de verano.

Además, los usuarios podrán consultar los horarios actualizados a través de los canales informativos de cada empresa de transporte. De esta manera, es posible planificar los viajes con mayor precisión y aprovechar mejor el servicio durante la temporada de verano.

Los recorridos escolares y el servicio regular retomarán su actividad plena en la segunda semana de febrero, considerando el retorno a las actividades escolares de la provincia.

Transporte público: qué pasa con los beneficios durante las vacaciones

colectivos Mendoza El ajuste aplica al transporte urbano, de media y larga distancia.

Del mismo modo que los horarios se modifican durante el verano, los beneficios y atributos del sector educativo (abonos) no rigen durante los recesos escolares de invierno y verano en la provincia de Mendoza.

Esto aplica a quienes utilizan los beneficios de descuento del 50%, 60% o 100%, como estudiantes de nivel primario, secundario, universitarios, docentes y celadores. Del mismo modo, la extensión del descuento universitario también se verá afectada.