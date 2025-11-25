Cómo conseguir un 100% de reintegro en el pasaje de colectivo con Mercado Pago

Reintegro 100 Mercado Pago Coindiciones del reintegro del 100% en el pasaje de colectivo con Mercado Pago.

Para poder disfrutar de este beneficio, debes usar la Tarjeta Prepaga de Mercado Pago y como mencionamos previamente tiene validez hasta las 00hs del 30 de noviembre. El tope mensual es de $15.000, y el reintegro se realizará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la transacción. El reintegro será otorgado por Mastercard y es el exclusivo responsable de este beneficio.

¿Cuánto cuesta actualmente el pasaje de colectivo en Mendoza?

El pasaje de colectivo urbano en el Gran Mendoza cuesta $1.200 desde el 10 de noviembre de 2025, y se espera una nueva suba a $1.400 en enero de 2026. Las tarifas de transporte de media distancia y los servicios internos también fueron actualizadas.

Tras esta actualización en el precio del pasaje de colectivo, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, y con la misma aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en la provincia.

micros colectivo mendotran sube.jpg Transporte público en Mendoza.

Se trata de las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransprotes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransprotes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.