Hervir pétalos de jazmín en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Gracias a este proceso, puedes obtener un té de jazmín con propiedades relajantes que, como se dijo antes, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando el sueño e incluso reduciendo los dolores musculares.

El aroma del jazmín ayuda a promover un estado de calma, reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Actúa como un relajante natural del sistema nervioso, lo que lo convierte en un aliado para combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso.

Gracias a esta infusión, puedes mejorar tu calidad de sueño.

Las infusiones de esta planta pueden ayudar a calmar dolores de cabeza, musculares y menstruales, gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. De hecho, uno de los beneficios es que ayuda a combatir ciertas bacterias.

Cómo crear esta infusión relajante, paso a paso