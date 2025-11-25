Hervir pétalos de jazmín en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El jazmín es uno de los ejemplares más famosos en los distintos jardines de casa, y esto se debe a la gran cantidad de beneficios que el mismo puede ofrecer. Para lograr estos, muchos son los que recomiendan hervir los pétalos del mismo.
Con el paso del tiempo, el jazmín se ha convertido en una planta con grandes beneficios por sus propiedades relajantes y medicinales que, entre otras cosas, ayudan a reducir el estrés y la ansiedad.
Por qué se recomienda hervir pétalos de jazmín en casa
Se recomienda hervir los pétalos de jazmín, especialmente cuando se quiere extraer su aroma para ambientar o crear infusiones, para liberar sus aceites esenciales y propiedades beneficiosas.
Gracias a este proceso, puedes obtener un té de jazmín con propiedades relajantes que, como se dijo antes, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando el sueño e incluso reduciendo los dolores musculares.
El aroma del jazmín ayuda a promover un estado de calma, reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Actúa como un relajante natural del sistema nervioso, lo que lo convierte en un aliado para combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso.
Las infusiones de esta planta pueden ayudar a calmar dolores de cabeza, musculares y menstruales, gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. De hecho, uno de los beneficios es que ayuda a combatir ciertas bacterias.
Cómo crear esta infusión relajante, paso a paso
- Calienta el agua: lleva el agua a punto de ebullición. Puedes usar agua a unos 80°C (175°F) para evitar que amargue.
- Prepara las flores: mientras el agua se calienta, enjuaga las flores de jazmín si son frescas.
- Apaga el fuego: una vez que el agua esté hirviendo, retira la olla del fuego.
- Agrega el jazmín: añade las flores de jazmín al agua caliente. Si usas hojas sueltas, puedes colocarlas en un infusor para facilitar el colado.
- Tapa y deja reposar: cubre la olla o tetera y deja que las flores se infusionen durante 2 a 3 minutos. Un tiempo mayor podría hacer que la infusión se amargue.
- Cuela y sirve: cuela la infusión para separar las flores del líquido. Puedes endulzarla con miel al gusto antes de servirla caliente.