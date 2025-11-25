Cómo cuidar un jazmín paraguayo en primavera: llena de perfume el jardín

flores jazmin del paraguay El jazmín paraguayo tiene flores violetas y blancas.

Si bien esta planta, requiere mantenimiento básico a lo largo del año, en primavera puedes proporcionarle cuidados especiales si quieres que se llene de flores perfumados. Sus flores desprenden su aroma por la noche, que varía desde un embriagador almizcle hasta un picante toque de clavo.

Cuidados del jazmín paraguayo en primavera

Riego: es importantemantener el sustrato uniformemente húmedo durante los meses de primavera y verano. Sin embargo, debes evitar encharcar para prevenir la pudrición de raíces.

Fertilización: en primavera puedes aplicar un fertilizante equilibrado o rico en nutrientes una vez por mes, o cada 45 días. Prepara un abono casero o compra un fertilizante con nitrógeno que ayude a una floración abundante.

Luz: si el jazmín paraguayo está en maceta, ubícala en un lugar con sol directo o semisombra. En caso de que reciba sol directo, asegúrate de que no sea el sol más intenso de la tarde, ya que puede quemas las hojas.

jazmin del paraguay El jazmín del paraguayo puede crecer directo en el sustrato o en una maceta. Imagen: composición Diario Uno.

Poda: realiza una poda luego de la temporada de floración, eliminando las ramas muertas o dañadas. Esto ayuda a dar forma a la planta y a estimular el crecimiento.

Cómo cultivar esta planta a partir de semillas

La Brunfelsia australis se puede cultivar a partir de semillas. Lo ideal es remojar las semillas en agua tibia durante 24 horas antes de sembrar para una germinación más rápida.

Siembra las semillas en una mezcla de turba, a una profundidad de 6 mm. Es importante colocar la planta en un lugar cálido y luminoso, a una temperadura de al menos 21 ºC. Si está todo bien. las semillas deberían germinar a lo largo de un plazo de cuatro meses.