Se reinicia el debate minero con PSJ Cobre Mendocino como opción para salir de 14 años de letargo

Según se ratificó en la audiencia pública que se hizo para discutir ese proyecto, esa iniciativa supone una inversiónde 559 millones de dólares.

Allí deberían ser los 48 diputados quienes definan su futuro. Según contaron los colegas Agustina Fiadino y Pablo Gerardi en el programa Séptimo Día, al oficialismo le sobran votos en esa cámara para garantizar el aval de la DIA de PSJ Cobre Mendocino.

No sólo porque podrían respaldarlo los diputados de Cambia Mendoza, sino también porque a ellos se sumarían otros tantos de La Unión Mendocina, con cuyos votos el proyecto minero podría cosechar unos 32 votos a favor. Habrían unos 12 diputados que aún no tenían definido su voto y otros 4 que ya sabían que lo rechazarían.

"Hay que decir que en el PJ le han dado libertad de acción a sus legisladores, sobretodo considerando que hay legisladores que pertenecen a departamentos que pueden ser antimineros o promineros", confirmó Fiadino en ese informe de Canal 7.

Además de PSJ Cobre Mendocino, los legisladores también deberán debatir la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II, el proyecto de ley de Regalías Mineras y el del Fondo de Compensación Ambiental.

La Legislatura puso a dormir PSJ Cobre Mendocino y ahora podría despertarlo

En el 2011 cuando el proyecto de PSJ Cobre Mendocino llegaba a la Legislatura para que se aprobara su Declaración de Impacto Ambiental como lo exige la ley 7722, la votación fue contudente: 44 diputados lo rechazaron y sólo 4 lo avalaron.

Ese revés hizo que el proyecto minero de Uspallata entrara en un largo letargo de 14 años del que podría salir ahora, justamente si la misma Casa de las Leyes lo avala.

De aquel entonces a ahora el desarollo minero de Mendoza y el aval social cambió.

Malargüe Distrito Minero Occidental mapa.jpeg El proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental incluye 61 inciativas de exploración minera, de las cuales ya hay 34 activas y otras 27 esperando la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que se debate en la Legislatura.

En lo que va de esta gestión de Alfredo Cornejo se modificó el Código de Procedimiento Minero, avanzó el proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental que ya incluye 61 iniciativas de exploración minera (34 ya avanzaron tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y las 27 restantes están en pleno debate) y el mismo gobernador se sumó a la Mesa del Cobre, que reúne a los 5 mandatarios de provincias mineras.

En estas tierras se realizó recientemente la feria Argentina Mining Cuyo 2025, a donde acudió el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero y allí el mismo Cornejo asumió estar confiado en que "Mendoza puede hacer minería de la mejor, con estándares ambientales altos y con capacidad de competir en el mundo".

Antimineros organizan manifestaciones en la Legislatura

La posibilidad de que avance sobretodo el proyecto de PSJ Cobre Mendocino puso en alerta a un grupo de antimineros que ya comunicaron por redes sociales que organizan una manifestación para el próximo miécoles, cuando ese proyecto y los tres restantes se discutan en la Cámara de Diputados.

Es más, hay grupos que echaron a andar la idea de hacer una vigilia en la Casa de Leyes.