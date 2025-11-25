Inicio Sociedad Roblox
Acoso en Roblox: primera condena por grooming en Mendoza

La víctima tiene 13 años. La sentencia marca un hito en la justicia local contra los delitos informáticos que afectan la integridad de niños y adolescentes

Por UNO
Los casos de grooming en Roblox han sido un fenómeno preocupante durante este 2025. Imagen ilustrativa.

Mendoza tuvo la primera condena por un caso de grooming perpetrado a través de la plataforma de videojuegos Roblox, un fallo que sienta precedente en la lucha contra los delitos informáticos que involucran a menores. La sentencia llega en momentos en que, como viene informando Diario UNO, crece la preocupación por la seguridad de los chicos y chicas en entornos digitales.

El caso involucró la manipulación de una víctima de 13 años mediante la mencionada plataforma Roblox, un espacio virtual donde millones de niños y adolescentes interactúan diariamente. Allí la contactó un sujeto de 47, del Valle de Uco, que cometió un delito tipificado en el Código Penal.

Roblox y la necesidad de prevenir el grooming

En esta primera sentencia por grooming en Roblox de Mendoza, la condena iba a ser de prisión efectiva, pero como el acusado admitió todo y accedió a un juicio abreviado, quedó en 3 años de prisión en suspenso, lo que le permitirá conservar su libertad.

El periodista Julián Imazio aclaró por Canal 7 que, de todos modos, el sujeto sentenciado no podrá salir de Mendoza y deberá llevar leche a merenderos de la provincia.

El suceso no es aislado y se enmarca en un contexto donde ya se habían tomado medidas preventivas. Diario UNO ha reportado previamente sobre el bloqueo de Roblox en todas las escuelas de Mendoza y la posterior adhesión de colegios privados a esta iniciativa, buscando mitigar los riesgos de grooming.

Las trampas utilizadas por los groomers suelen ser sofisticadas, aprovechando la confianza y la ingenuidad de los menores. En casos similares, madres han descrito cómo sus hijas fueron coaccionadas para enviar fotos íntimas, para luego ser "psicopateadas" por criminales que las presionan y las amenazan con contar lo ocurrido a sus familias y amigos.

