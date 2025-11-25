Acoso en Roblox: primera condena por grooming en Mendoza

El periodista Julián Imazio aclaró por Canal 7 que, de todos modos, el sujeto sentenciado no podrá salir de Mendoza y deberá llevar leche a merenderos de la provincia.

El suceso no es aislado y se enmarca en un contexto donde ya se habían tomado medidas preventivas. Diario UNO ha reportado previamente sobre el bloqueo de Roblox en todas las escuelas de Mendoza y la posterior adhesión de colegios privados a esta iniciativa, buscando mitigar los riesgos de grooming.

Las trampas utilizadas por los groomers suelen ser sofisticadas, aprovechando la confianza y la ingenuidad de los menores. En casos similares, madres han descrito cómo sus hijas fueron coaccionadas para enviar fotos íntimas, para luego ser "psicopateadas" por criminales que las presionan y las amenazan con contar lo ocurrido a sus familias y amigos.