roblox1 Videojuegos peligrosos: los peligros a los que están expuestos los chicos cuando juegan al Roblox.

Según el especialista, el universo digital de Roblox funciona como un atractivo parque de diversiones sin reglas en el que los menores están expuestos a contenido sexual, estafas y depredadores.

“Pocos padres permitirían que sus hijos pasaran varias horas todos los días en una plaza llena de atracciones no verificadas, diseñadas por personas al azar, con cargos ocultos para extraer dinero, y adultos anónimos que se hacen pasar por menores. Sin embargo, esa es precisamente la experiencia de millones de chicos en Roblox”, escribió Sippel en su newsletter After Babel.

Hindenburg Research publicó el año pasado un informe que calificaba a Roblox como un “infierno pedófilo para niños”. En dicho reporte se afirma que adultos acuden en masa a Roblox para hablar y pervertir a menores.

roblox2 Videojuegos peligrosos: los peligros a los que están expuestos los chicos cuando juegan al Roblox.

Roblox: los peligros para tener en cuenta

El especialista identificó peligros concretos que, según él, los padres deben tener en cuenta:

Contenido no verificado y potencialmente traumático: mundos y minijuegos creados por cualquier usuario, sin filtros efectivos, que pueden incluir escenas sexuales, violencia extrema o lenguaje inapropiado.

Interacción con desconocidos y depredadores: la plataforma permite chats y actividades compartidas en tiempo real, donde adultos pueden hacerse pasar por niños para ganarse la confianza de los menores.

Diseño adictivo y explotador: mecánicas de juego que buscan retener a los usuarios durante horas, afectando su descanso y otras actividades.

Cobros ocultos y microtransacciones: compras internas que fomentan gastar dinero real, muchas veces sin que los padres lo sepan.

Juegos donde se entrena a los usuarios a esconder un cadáver después de un asesinato.

Escenas que muestran a grupos de personas con banderas nazis junto a lo que parece ser un campo de concentración.

Videojuegos donde se pueden ganar puntos por realizar sexo oral a otro usuario.

Salas donde se encuentra a un profesor teniendo sexo con un estudiante a cambio de una buena calificación en un aula.

Juegos de tiradores activos, donde un atacante con un AK-47 abre fuego en una escuela primaria. En algunos de estos, se puede usar la moneda de Roblox, Robux, para comprar diferentes armas para disparar a niños.

Fuente: tn.com.ar