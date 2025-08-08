Roblox: los peligros a los que se exponen los chicos
El Roblox es una de las plataformas de videojuegos en línea más populares del mundo, pero, ¿cuáles son los peligros para los chicos?
El Roblox es una de las plataformas de videojuegos en línea más populares del mundo, pero, ¿cuáles son los peligros para los chicos?
El Roblox una de las plataformas de videojuegos en línea más populares del mundo con más de 200 millones de usuarios activos mensuales, pero, ¿cuáles son los peligros para los chicos?
Muchos niños y adolescentes, están expuestos a los peligros en el que pueden caer, por eso quedó en el centro de la polémica tras las duras advertencias de un experto en tecnología de la Universidad de Nueva York.
Según el especialista, el universo digital de Roblox funciona como un atractivo parque de diversiones sin reglas en el que los menores están expuestos a contenido sexual, estafas y depredadores.
“Pocos padres permitirían que sus hijos pasaran varias horas todos los días en una plaza llena de atracciones no verificadas, diseñadas por personas al azar, con cargos ocultos para extraer dinero, y adultos anónimos que se hacen pasar por menores. Sin embargo, esa es precisamente la experiencia de millones de chicos en Roblox”, escribió Sippel en su newsletter After Babel.
Hindenburg Research publicó el año pasado un informe que calificaba a Roblox como un “infierno pedófilo para niños”. En dicho reporte se afirma que adultos acuden en masa a Roblox para hablar y pervertir a menores.
El especialista identificó peligros concretos que, según él, los padres deben tener en cuenta:
Fuente: tn.com.ar