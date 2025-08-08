Netflix: la serie subida de tono que quema con sus 6 capítulos y es perfecta para ver el fin de semana

La trama que impacta y es de éxito mundial, está escrita por Irene Rodríguez y dirigida por Iñaki Peñafiel.

Esta serie de Netflix es especial para verla el fin de semana y de una sola vez, ya que cuenta de apenas 6 capítulos, de aproximadamente unos 50 minutos de duración cada uno.

netflix-maggie-civantos-serie-la-pasion-turca La actriz Maggie Civantos arrasa con su papel protagónico en esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La pasión turca

Olivia (Maggie Civantos) es una profesora española que armó las valijas y partió rumbo a la ciudad turca de Estambul. Allí conoce a Yaman (Ilker Kaleli), con quien mantiene un tórrido romance, pero tan intenso que Olivia decide quitarse la vida tras un intento fallido de escapar de esa tóxica relación. Cuando despierta en el hospital, Oliva es detenida al ser acusada de contrabando.

netflix-serie-la-pasion-turca La trama de esta serie de Netflix es de las más aclamadas por la crítica.

Reparto de La pasión turca, serie de Netflix

Maggie Civantos (Olivia)

Ilker Kaleli (Yaman)

Ainhoa Santamaría (Laura)

Yasemin Sannino (Fatma)

Fernando Andina (Pablo)

Mariona Terés (Espe)

Laura Pamplona (Rosario)

Arlette Torres (Lupe)

Tráiler de La pasión turca, serie de Netflix

Embed - Trailer - La Pasión Turca 'La Serie' (Antena 3) | HD

Dónde ver la serie La pasión turca, según la zona geográfica