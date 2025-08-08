Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie subida de tono que quema con sus 6 capítulos y es perfecta para ver el fin de semana

La historia de esta serie dramática y romántica de Netflix, es una de las mejores entre todas las series y películas subidas de tono de la plataforma

Maggie Civantos e Ilker Kaleli son los protagonistas principales de esta serie de Netflix

La plataforma de Netflix sabe cómo entretener a sus usuarios con la más diversas series y películas del catálogo. Esta vez, la plataforma arrasa entre los suscriptores de todo el mundo con la serie La pasión turca, una producción española de 2024 que es furor.

A partir de una historia dramática y romántica, Netflix tiene a esta serie como una de las preferidas de los usuarios, que se vieron atrapados con esta historia sensual y escalofriante a la vez.

La pasion turca es una serie adictiva protagonizada por Maggie Civantos e Ilker Kaleli, y se basa en la novela del mismo nombre de Antonio Gala, de 1993.

La trama que impacta y es de éxito mundial, está escrita por Irene Rodríguez y dirigida por Iñaki Peñafiel.

Esta serie de Netflix es especial para verla el fin de semana y de una sola vez, ya que cuenta de apenas 6 capítulos, de aproximadamente unos 50 minutos de duración cada uno.

Netflix: de qué trata la serie La pasión turca

Olivia (Maggie Civantos) es una profesora española que armó las valijas y partió rumbo a la ciudad turca de Estambul. Allí conoce a Yaman (Ilker Kaleli), con quien mantiene un tórrido romance, pero tan intenso que Olivia decide quitarse la vida tras un intento fallido de escapar de esa tóxica relación. Cuando despierta en el hospital, Oliva es detenida al ser acusada de contrabando.

Reparto de La pasión turca, serie de Netflix

  • Maggie Civantos (Olivia)
  • Ilker Kaleli (Yaman)
  • Ainhoa Santamaría (Laura)
  • Yasemin Sannino (Fatma)
  • Fernando Andina (Pablo)
  • Mariona Terés (Espe)
  • Laura Pamplona (Rosario)
  • Arlette Torres (Lupe)

Tráiler de La pasión turca, serie de Netflix

Embed - Trailer - La Pasión Turca 'La Serie' (Antena 3) | HD

Dónde ver la serie La pasión turca, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La pasión turca se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La pasión turca no está disponible en Netflix.
  • España: la serie La pasión turca se puede ver en Netflix.

