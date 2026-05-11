La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, especialmente por su enorme catálogo de producciones asiáticas cargadas de drama, acción y romance intensos. El 7 de mayo de 2026, llegó Sangre asesina, un filme que promete arrasar.
Solo 2 horas: Netflix arrasa con el estreno de un thriller asiático sofocante y lleno de tensión
Tiene acción, drama, crimen y romance. Es un filme asiático que acaba de llegar a la plataforma de series y películas de Netflix
Sangre asesina (My Dearest Assassin) es una película tailandesa que tiene una duración de apenas 2 horas y está disponible en la plataforma de Netflix. La historia sigue a una joven con un inusual tipo de sangre que es perseguida y encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal.
Netflix: de qué trata la película Sangre asesina
La sinopsis oficial de Netflix sobre Sangre asesina reza: "Una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal. Juntos, luchan por sobrevivir".
La trama sigue a Lhan, una chica vietnamita con un grupo sanguíneo poco común que huye de Pruek, un despiadado cazatesoros que asesinó a sangre fría a sus padres. Poh, líder de la organización de asesinos Casa 89, la rescata y le ofrece refugio en Tailandia.
Lhan crece como una más junto a Pran, el hijo biológico de Poh, y Eme, un huérfano al que acogió. Poh encarga a Pran que la proteja a toda costa y, con el tiempo, su relación se vuelve más íntima. Pero su felicidad se viene abajo cuando Pruek da con ella otra vez, decidido a hacerse con su sangre cueste lo que cueste.
Al mismo tiempo, Lhan descubre una verdad inesperada sobre el motivo por el que la llevaron a Casa 89. Su grupo sanguíneo vuelve a ponerla en el punto de mira, y Lhan decide enfrentarse al asesino de sus padres. Junto a la persona que ama, lucha por su libertad con una promesa clara: no volver a huir jamás.
Reparto de Sangre asesina, película de Netflix
- Pimchanok Luevisadpaibul
- Thanapob Leeratanakachorn
- Sivakorn Adulsuttikul
- Toni Rakkaen
- Chartayodom Hiranyasthiti
- Teerawat Mulvilai
- Nikorn Sae Tang
- Chupong Changprung
- Kessarin Ektawatkul
- Chanudom Suksatit
Dónde ver la película Sangre asesina, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sangre asesina se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sangre asesina se puede ver en Netflix.
- España: la película Sangre asesina se puede ver en Netflix.