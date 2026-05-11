Solo 2 horas: Netflix arrasa con el estreno de un thriller asiático sofocante y lleno de tensión

Netflix: de qué trata la película Sangre asesina

La sinopsis oficial de Netflix sobre Sangre asesina reza: "Una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal. Juntos, luchan por sobrevivir".

La trama sigue a Lhan, una chica vietnamita con un grupo sanguíneo poco común que huye de Pruek, un despiadado cazatesoros que asesinó a sangre fría a sus padres. Poh, líder de la organización de asesinos Casa 89, la rescata y le ofrece refugio en Tailandia.

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Lhan crece como una más junto a Pran, el hijo biológico de Poh, y Eme, un huérfano al que acogió. Poh encarga a Pran que la proteja a toda costa y, con el tiempo, su relación se vuelve más íntima. Pero su felicidad se viene abajo cuando Pruek da con ella otra vez, decidido a hacerse con su sangre cueste lo que cueste.

Al mismo tiempo, Lhan descubre una verdad inesperada sobre el motivo por el que la llevaron a Casa 89. Su grupo sanguíneo vuelve a ponerla en el punto de mira, y Lhan decide enfrentarse al asesino de sus padres. Junto a la persona que ama, lucha por su libertad con una promesa clara: no volver a huir jamás.

Embed - SANGRE ASESINA | TRAILER ESPAÑOL | 7 Mayo/26 - NETFLIX

Reparto de Sangre asesina, película de Netflix

Pimchanok Luevisadpaibul

Thanapob Leeratanakachorn

Sivakorn Adulsuttikul

Toni Rakkaen

Chartayodom Hiranyasthiti

Teerawat Mulvilai

Nikorn Sae Tang

Chupong Changprung

Kessarin Ektawatkul

Chanudom Suksatit

Dónde ver la película Sangre asesina, según la zona geográfica