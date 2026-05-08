Solo 6 capítulos: Netflix arrasa con el estreno de la serie policial más adictiva del año basada en hechos reales

Según Alison Herman de Variety, los protagonistas, "Steve Coogan y Tom Burke brillan". Además, "todo es tan divertido que puedes olvidarte de lo peligrosas que son las consecuencias de la misión en cuestión, que es precisamente la idea".

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Mientras tanto, Jesica Toomer de Collider aseguró que Leyendas es "una historia que tiene un alcance enorme. Puede que sea la serie policíaca más entretenida que Netflix estrene este año".

Netflix: de qué trata la serie Leyendas

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Leyendas versa: "En esta historia jamás contada ambientada en la Gran Bretaña de los 90, funcionarios públicos comunes y corrientes arriesgaron sus vidas para acabar con un imperio de heroína".

En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Esta serie está inspirada en una historia real inédita.

Netflix: tráiler de la serie Leyendas

Embed - Leyendas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Leyendas, serie de Netflix

Tom Burke como Guy Stanton

Steve Coogan como Don

Tom Hughes

Aml Ameen

Jasmine Blackborow

Hayley Squires

Douglas Hodge

Johnny Harris

Alex Jennings

Con O'Neill

Gerald Kyd

Charlotte Ritchie

Dónde ver la serie Leyendas, según la zona geográfica