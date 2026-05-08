El jueves 7 de mayo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix anunció la llegada de una de las producciones más entretenidas del año. Se trata de un drama policial inspirado en hechos reales que ya arrasa en el top mundial.
Solo 6 capítulos: Netflix arrasa con el estreno de la serie policial más adictiva del año basada en hechos reales
Acaba de llegar a Netflix y está basada en hechos reales. La crítica coincide en que está entre las series y películas más adictivas del año
Estamos hablando de la serie Leyendas, creada y dirigida por Neil Forsyth. La nueva oferta de Netflix tiene apenas 6 capítulos totalmente adictivos y ya ha sido elogiada por la crítica especializada.
Según Alison Herman de Variety, los protagonistas, "Steve Coogan y Tom Burke brillan". Además, "todo es tan divertido que puedes olvidarte de lo peligrosas que son las consecuencias de la misión en cuestión, que es precisamente la idea".
Mientras tanto, Jesica Toomer de Collider aseguró que Leyendas es "una historia que tiene un alcance enorme. Puede que sea la serie policíaca más entretenida que Netflix estrene este año".
Netflix: de qué trata la serie Leyendas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Leyendas versa: "En esta historia jamás contada ambientada en la Gran Bretaña de los 90, funcionarios públicos comunes y corrientes arriesgaron sus vidas para acabar con un imperio de heroína".
En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Esta serie está inspirada en una historia real inédita.
Netflix: tráiler de la serie Leyendas
Reparto de Leyendas, serie de Netflix
- Tom Burke como Guy Stanton
- Steve Coogan como Don
- Tom Hughes
- Aml Ameen
- Jasmine Blackborow
- Hayley Squires
- Douglas Hodge
- Johnny Harris
- Alex Jennings
- Con O'Neill
- Gerald Kyd
- Charlotte Ritchie
Dónde ver la serie Leyendas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Leyendas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Leyendas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Leyendas se puede ver en Netflix.