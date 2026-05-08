Este viernes 8 de mayo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de sus apuestas cinematográficas más destacadas de mayo. Se trata de Criaturas luminosas, una emotiva producción protagonizada por Sally Field.
Recién estrena en Netflix el drama más conmovedor de 2026 que te hará emocionar hasta las lágrimas
Sally Field es la protagonista de este conmovedor drama de Netflix. Ya arrasa entre las series y películas del género
Criaturas luminosas es una película dirigida por Olivia Newman basada en el bestseller del New York Times de Shelby Van Pelt. La misma tiene una duración de apenas 1 hora y 53 minutos y ya genera cometarios en Netflix por su potente carga emocional.
Netflix: de qué trata la película Criaturas luminosas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Criaturas luminosas versa: "Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este drama basado en la exitosa novela".
A través de los insólitos vínculos que se forjan durante los turnos nocturnos en un acuario local, Tova (Sally Field), una mujer viuda, descubre algo que le cambiará la vida y que puede devolverle la alegría y la capacidad de asombrarse.
La película narra la historia de Tova, una viuda que entabla una insólita amistad con el malhumorado Marcellus (Alfred Molina), un pulpo gigante del Pacífico que vive en el acuario donde ella trabaja.
Lo que ella no sabe es que Marcellus está determinado a resolver un misterio que sanará su corazón de viuda y la llevará a descubrir algo tan poderoso como para transformar su vida.
Netflix: tráiler de la película Criaturas luminosas
Reparto de Criaturas luminosas, película de Netflix
- Sally Field como Tova
- Lewis Pullman como Cameron
- Alfred Molina como Marcellus (voz)
- Colm Meaney como Ethan
- Joan Chen
- Kathy Baker
Dónde ver la película Criaturas luminosas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Criaturas luminosas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Criaturas luminosas se puede ver en Netflix.
- España: la película Criaturas luminosas se puede ver en Netflix.