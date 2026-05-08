Recién estrena en Netflix el drama más conmovedor de 2026 que te hará emocionar hasta las lágrimas

Netflix: de qué trata la película Criaturas luminosas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Criaturas luminosas versa: "Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este drama basado en la exitosa novela".

A través de los insólitos vínculos que se forjan durante los turnos nocturnos en un acuario local, Tova (Sally Field), una mujer viuda, descubre algo que le cambiará la vida y que puede devolverle la alegría y la capacidad de asombrarse.

criaturas luminosas- pelicula

La película narra la historia de Tova, una viuda que entabla una insólita amistad con el malhumorado Marcellus (Alfred Molina), un pulpo gigante del Pacífico que vive en el acuario donde ella trabaja.

Lo que ella no sabe es que Marcellus está determinado a resolver un misterio que sanará su corazón de viuda y la llevará a descubrir algo tan poderoso como para transformar su vida.

Netflix: tráiler de la película Criaturas luminosas

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Reparto de Criaturas luminosas, película de Netflix

Sally Field como Tova

Lewis Pullman como Cameron

Alfred Molina como Marcellus (voz)

Colm Meaney como Ethan

Joan Chen

Kathy Baker

Dónde ver la película Criaturas luminosas, según la zona geográfica