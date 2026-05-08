La Justicia convocó a una audiencia por el cierre de la maternidad del hospital de Rivadavia

El argumento del gobierno provincial

maternidad hospital saporiti rivadavia Si bien ha disminuido la cantidad de partos en Rivadavia, desde el municipio argumentan que una mujer embarazada tiene que viajar entre 60 y 80 kilómetros para concurrir al hospital Perrupato de San Martín. Foto: Hospital Dr. Carlos Saporiti

El argumento que esgrime el Gobierno es la caída cada vez más marcada de la natalidad y su repercusión en el departamento de Rivadavia. Según los datos oficiales, en 2015 hubo cerca de 2.800 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra bajó a unos 1.700.

Para el Ministerio de Salud, eso demuestra que el sector estaba subutilizado y que la demanda actual del departamento y de otros puntos del Este está concentrada en salud mental. Por eso, la intención es destinar toda esa estructura a internación y atención específica para esa problemática.

El reclamo del municipio de Rivadavia

En la comuna consideran que el análisis oficial deja afuera, entre otras cuestiones, el problema concreto de las distancias. Argumentan que muchas mujeres deberán recorrer entre 60 y 80 kilómetros para llegar al hospital Perrupato, el hospital donde ahora se concentran los partos de la región.

Aunque el conflicto llegó a la Justicia, en Rivadavia aseguraron que buscan una salida acordada. Lo que trascendió antes de la audiencia es que el municipio intentará negociar con la Provincia una restitución, al menos parcial, de los servicios de maternidad y neonatología.