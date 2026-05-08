La Justicia llamó a una audiencia de conciliación entre el municipio de Rivadavia y el Gobierno de la provincia, por el cierre de la maternidad y la neonatología del Hospital Saporiti.
La Justicia convocó a una audiencia por el cierre de la maternidad del hospital de Rivadavia
Deben asistir el Gobierno de Mendoza y el municipio, quien presentó un recurso de amparo ante la Justicia para evitar que se concrete el cierre de la maternidad
La medida fue tomada por el Ministerio de Salud de Mendoza, que decidió reconvertir el área para sumar camas e internación de salud mental.
El municipio de Rivadavia presentó un recurso de amparo para frenar esa refuncionalización y buscar que se restituyan los servicios de maternidad. La queja que se escucha en el departamento, es que el cierre afecta directamente a las mujeres embarazadas del Este provincial, que ahora deben trasladarse hasta el hospital Perrupato de San Martín para tener a sus hijos.
El argumento del gobierno provincial
El argumento que esgrime el Gobierno es la caída cada vez más marcada de la natalidad y su repercusión en el departamento de Rivadavia. Según los datos oficiales, en 2015 hubo cerca de 2.800 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra bajó a unos 1.700.
Para el Ministerio de Salud, eso demuestra que el sector estaba subutilizado y que la demanda actual del departamento y de otros puntos del Este está concentrada en salud mental. Por eso, la intención es destinar toda esa estructura a internación y atención específica para esa problemática.
El reclamo del municipio de Rivadavia
En la comuna consideran que el análisis oficial deja afuera, entre otras cuestiones, el problema concreto de las distancias. Argumentan que muchas mujeres deberán recorrer entre 60 y 80 kilómetros para llegar al hospital Perrupato, el hospital donde ahora se concentran los partos de la región.
Aunque el conflicto llegó a la Justicia, en Rivadavia aseguraron que buscan una salida acordada. Lo que trascendió antes de la audiencia es que el municipio intentará negociar con la Provincia una restitución, al menos parcial, de los servicios de maternidad y neonatología.