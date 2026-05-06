Ahora Manuel Adorni es investigado por las llamadas con el periodista Marcelo Grandio

La productora ImHouse logró sellar cinco acuerdos con la TV Pública y uno con Radio Nacional durante la gestión libertaria. Los contratos, que incluyen programas de radio y ciclos de streaming, presentan un esquema de reparto publicitario y costos operativos que la Justicia analiza con detalle:

Programas destacados: entre los ciclos bajo investigación se encuentran "Giros en Línea Recta", "Enredados" (streaming) y el reciente "La Sala".

entre los ciclos bajo investigación se encuentran "Giros en Línea Recta", "Enredados" (streaming) y el reciente "La Sala". Costos de producción: los montos por capítulo oscilaron entre los $900.000 y $1.097.500 más IVA. El último contrato, del 13 de octubre, fijó un costo de $950.000 por cada una de sus 50 emisiones.

los montos por capítulo oscilaron entre los y más IVA. El último contrato, del 13 de octubre, fijó un costo de por cada una de sus 50 emisiones. Aportes estatales: mientras la productora aportaba los contenidos, el Estado se hacía cargo del uso de estudios, escenografía, maquillaje, vestuario, personal técnico y seguridad.

El viaje a Uruguay y la hipótesis de dádivas

Además de los contratos, el expediente judicial incluye el polémico viaje en avión privado a Punta del Este que Grandio compartió con la familia de Manuel Adorni durante el último Carnaval. Según la documentación en Comodoro Py, el vuelo de ida costó 4.830 dólares (facturado a nombre de ImHouse) y el regreso 3.000 dólares (abonado en efectivo por Grandio).

Manuel Adorni Investigan llamadas de periodista vinculado a Adorni por contratos estatales

Hasta el momento, fuentes judiciales confirmaron que el jefe de Gabinete no presentó comprobantes que acrediten haber pagado su parte proporcional de los vuelos. Esta falta de documentación refuerza la hipótesis de una posible dádiva, vinculando directamente el beneficio del viaje con la relación comercial de la productora y el Estado.

El análisis de las comunicaciones de Manuel Adorni será clave para definir el futuro procesal de los involucrados, mientras se aguardan los resultados del entrecruzamiento de datos solicitado por el Juzgado Federal N° 4.