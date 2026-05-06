En un nuevo avance de la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles, el juez federal Ariel Lijo dispuso el cruce de llamados de Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida, ejecutada por la DAJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo de la Corte Suprema), busca determinar si existieron gestiones irregulares para que la productora ImHouse obtuviera seis contratos con el Estado.
Ahora Manuel Adorni es investigado por las llamadas con el periodista Marcelo Grandio
Analizará llamadas y vínculos entre Manuel Adorni y la productora ImHouse por orden del juez Ariel Lijo, con intervención de la Corte Suprema
La investigación se centra en las comunicaciones de Grandio y su socio, Horacio Silva, desde enero de 2023. El objetivo de la justicia es cruzar el listado de llamadas entrantes y salientes con las fechas clave en las que se firmaron los acuerdos de coproducción con RTA (Radio y Televisión Argentina). Se intenta esclarecer si Manuel Adorni u otros funcionarios ejercieron influencia directa en estas contrataciones.
Manuel Adorni y los seis contratos bajo la lupa judicial
La productora ImHouse logró sellar cinco acuerdos con la TV Pública y uno con Radio Nacional durante la gestión libertaria. Los contratos, que incluyen programas de radio y ciclos de streaming, presentan un esquema de reparto publicitario y costos operativos que la Justicia analiza con detalle:
- Programas destacados: entre los ciclos bajo investigación se encuentran "Giros en Línea Recta", "Enredados" (streaming) y el reciente "La Sala".
- Costos de producción: los montos por capítulo oscilaron entre los $900.000 y $1.097.500 más IVA. El último contrato, del 13 de octubre, fijó un costo de $950.000 por cada una de sus 50 emisiones.
- Aportes estatales: mientras la productora aportaba los contenidos, el Estado se hacía cargo del uso de estudios, escenografía, maquillaje, vestuario, personal técnico y seguridad.
El viaje a Uruguay y la hipótesis de dádivas
Además de los contratos, el expediente judicial incluye el polémico viaje en avión privado a Punta del Este que Grandio compartió con la familia de Manuel Adorni durante el último Carnaval. Según la documentación en Comodoro Py, el vuelo de ida costó 4.830 dólares (facturado a nombre de ImHouse) y el regreso 3.000 dólares (abonado en efectivo por Grandio).
Hasta el momento, fuentes judiciales confirmaron que el jefe de Gabinete no presentó comprobantes que acrediten haber pagado su parte proporcional de los vuelos. Esta falta de documentación refuerza la hipótesis de una posible dádiva, vinculando directamente el beneficio del viaje con la relación comercial de la productora y el Estado.
El análisis de las comunicaciones de Manuel Adorni será clave para definir el futuro procesal de los involucrados, mientras se aguardan los resultados del entrecruzamiento de datos solicitado por el Juzgado Federal N° 4.