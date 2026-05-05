Que la tragedia de la corrupción no se lleve puesto al humor. Hay chistes orquestados y otros espontáneos fruto de la inventiva popular y de la ironía que suelen expresar en una frase mínima, una ilustración o una foto toda una situación compleja de la conversación pública.
Manuel Adorni, un jefe de Gabinete convertido en meme nacional
A menos que Milei mueva las piezas a la altura de lo esperable, el Adorni Gate seguirá escalando. También, los memes sobre el personaje y sus gustos kitsch
Las excusas y detalles ya no vienen a cuento para la masa cuando en trazo grueso se van conociendo propiedades, viajes lujosos, préstamos no bancarizados y gastos en dólares con billetes contantes y sonantes, hasta el momento sin justificación de ingresos por parte de Manuel Adorni.
El funcionario de mayor jerarquía en el organigrama del Ejecutivo, después del presidente de la Nación, se mantiene en el cargo a pesar de haberse convertido en un lastre para el mismo gobierno desde que se conoció el viaje de su mujer en el avión presidencial para acompañarlo a "deslomarse" en Nueva York. Por mucho menos, otros funcionarios fueron despedidos sin contemplaciones con una patada en el traste por Javier Milei.
Aborrece a la prensa pero ejerció el periodismo durante años
Por soberbia, estrategia o porque no tiene cómo justificar su repentina vida suntuosa, Adorni no ha dado explicaciones a los legisladores que lo inquirieron en la Cámara de Diputados ni mucho menos a la prensa, a la que aborrece aunque durante años ejerció el periodismo.
Ha llegado a excusarse con el argumento de que una mordaza judicial no le permite hablar. Una coartada de patas cortas porque desde el conocimiento del Derecho o desde el sentido común, todos sabemos que nada puede impedir a alguien gritar su inocencia.
Bastaría con que muestre un par de papeles que expliquen la procedencia de sus ingresos, los que deberían corresponderse con sus gastos.
Adorni cuenta con el férreo apoyo presidencial, y la pregunta que crece frente al escándalo es qué anima a Milei a sostenerlo incondicionalmente, pese al desgaste que aqueja al gobierno y al Gabinete que ha quedado pegado tras la puesta en escena la semana pasada en el Congreso.
Descrédito sobre la batalla moral libertaria
Con cada caso que va saltando, las sospechan aumentan en forma pareja al descrédito sobre la batalla moral libertaria y no faltan especulaciones acerca del pago de sobresueldos a funcionarios u otras potenciales irregularidades. Uno de los que debe estar sintiendo el escarnio ajeno en el terreno propio es el ministro Toto Caputo que debe lidiar con una plataforma política movediza donde debería asentarse sin sobresaltos el programa económico.
Mientras Adorni no explica a la ciudadanía, no sobre sus asuntos privados sino respecto del manejo de los fondos que justifique su modus vivendi, la Justicia hace su trabajo y la prensa cumple con su rol investigativo e informativo, aun soportando las diatribas oficiales. En tanto, los políticos opositores se frotan las manos.
A menos que el presidente mueva las piezas a la altura de lo esperable, el Adorni Gate seguirá escalando. Y los memes estarán a la orden con foco en el personaje y en sus gustos kitsch, propios de "new rich", que habría satisfecho con parte de los 245 mil dólares que le habría costado la refacción de una de sus propiedades en un barrio privado.