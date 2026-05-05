A qué hora se estima que baje este miércoles el viento Zonda al Gran Mendoza

La llegada del viento cálido del noroeste impactará directamente en la visibilidad y en la salud de los mendocinos, especialmente aquellos alérgicos o con problemas respiratorios. Las autoridades de Defensa Civil ya se mantienen en estado de vigilancia ante el riesgo de incendios y la posible caída de ramas o cableado eléctrico debido a la intensidad de las ráfagas que se esperan en zonas urbanas y rurales.

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Viento Zonda en Mendoza: a qué hora comenzará a soplar

De acuerdo con el seguimiento satelital y los modelos de previsión climática, el viento Zonda comenzaría a soplar en el Gran Mendoza entre las 12 del mediodía y las 18. Durante este bloque horario, se espera que el fenómeno alcance su mayor desarrollo en el llano, con ráfagas que podrían ser de moderadas a fuertes, según indica el pronóstico del tiempo.

La recomendación para los ciudadanos es evitar la exposición innecesaria al aire libre durante estas seis horas críticas, asegurar elementos que puedan ser volados por el viento zonda y extremar los cuidados con el uso del fuego, ya que la bajísima humedad ambiente facilita la propagación de focos ígneos.

Sin embargo, el Zonda será solo la primera parte de un combo meteorológico complejo. Según detallaron los especialistas a Radio Nihuil, el fenómeno tendrá una ventana de tiempo limitada.

Hacia el final de la tarde o las primeras horas de la noche, se producirá el ingreso de un frente frío proveniente del sur. Este cambio de masa de aire generará una rotación del viento con ráfagas importantes, lo que provocará un desplome inmediato de la temperatura, dejando atrás los 30 grados registrados durante la siesta de Mendoza.

mendoza, viento zonda.webp Debido al pronóstico del tiempo en Mendoza, hay alerta naranja por viento Zonda para este jueves.

Pronóstico del tiempo: tras el viento Zonda, la lluvia

Para completar el cuadro de inestabilidad, el pronóstico del tiempo indica que desde la noche del miércoles y durante la madrugada del jueves podrían registrarse lluvias aisladas en los sectores del Gran Mendoza y la zona Este.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 45 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

n tanto, en la zona de cordillera se esperan nevadas de variada intensidad, lo que ratifica la llegada del invierno con fuerza tras el paso del viento. Se estima que las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse recién hacia el mediodía del jueves, devolviendo la calma a la provincia tras un miércoles que promete ser sofocante y agitado.