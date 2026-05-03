Alerta por viento Zonda y un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza

viento zonda en mendoza (3).jpeg Alertaron por viento Zonda en el Sur, parte del Valle de Uco y la precordillera de Mendoza. Nicolás Ríos

El pronóstico de inestabilidad, lluvias y regreso del frío desde el jueves

El martes continuará el ambiente cálido con una máxima de 23° y una mínima de siete bajo un cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia el jueves la nubosidad aumentará y existen probabilidades de lluvias que harán descender el termómetro de manera paulatina.

Para el cierre de la semana laboral, el frío volverá a sentirse con fuerza, especialmente el viernes, cuando la temperatura máxima caiga drásticamente hasta los 14°. Se recomienda a los ciudadanos seguir los informes del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de lluvias aisladas durante el jueves y viernes en el área metropolitana.