Para este lunes en el Gran Mendoza se espera una temperatura máxima de 23° y una mínima de 5 según los reportes oficiales del pronóstico del tiempo del SMN. La jornada comenzará con cielo algo nublado, pero se despejará hacia la tarde con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en sectores del llano.
Alerta por viento Zonda y un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza
El pronóstico para la semana indica que las máximas subirán en Mendoza. El viento Zonda tendrá ráfagas en algunas zonas específicas y el frío cede terreno
En Mendoza, el cielo se mantendrá mayormente despejado excepto en la Zona Sur, donde la nubosidad será más persistente. Las autoridades de Defensa Civil mantienen el monitoreo permanente debido a la actividad eólica prevista para las próximas horas en diversos sectores productivos.
Alerta por viento Zonda en sectores del llano y precordillera
Se prevé la presencia de viento Zonda leve entre las 3 y las 20, afectando principalmente la precordillera, Malargüe y el sur del Valle de Uco. Este fenómeno meteorológico se produce cuando el aire húmedo del Pacífico choca con la cordillera y, al descender por la ladera oriental, se calienta y se seca notablemente.
El pronóstico de inestabilidad, lluvias y regreso del frío desde el jueves
El martes continuará el ambiente cálido con una máxima de 23° y una mínima de siete bajo un cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia el jueves la nubosidad aumentará y existen probabilidades de lluvias que harán descender el termómetro de manera paulatina.
Para el cierre de la semana laboral, el frío volverá a sentirse con fuerza, especialmente el viernes, cuando la temperatura máxima caiga drásticamente hasta los 14°. Se recomienda a los ciudadanos seguir los informes del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de lluvias aisladas durante el jueves y viernes en el área metropolitana.