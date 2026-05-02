Pronóstico del tiempo: después de un sábado frío de otoño, sube la temperatura el domingo

Sábado con nubosidad variable y temperatura moderada

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 7ªC grados, mientras que la máxima alcanzará los 15ºC.

Durante la mañana y la noche el cielo estará más cubierto, mientras que en horas de la tarde se espera algo más de presencia solar. No hay probabilidad de lluvias y el viento será leve, sin mayores cambios en la sensación térmica.

Domingo más templado y con mayor presencia de sol

Para el domingo se prevé una mejora en las condiciones térmicas. La mínima se mantendrá en 7ºC, pero la máxima trepará hasta los 20ºC, marcando un leve ascenso respecto al sábado.

El cielo estará parcialmente nublado, con momentos de mayor apertura durante la tarde. Las condiciones seguirán siendo estables, sin precipitaciones y con viento suave. Será el día más agradable del fin de semana, ideal para actividades al aire libre o salidas.