Pronóstico del tiempo: días templados y leve descenso de la temperatura hacia el fin de semana

Para este jueves, se prevé una máxima de 25°C después de una mínima de 9°C, con cielo mayormente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.

El viernes feriado 1 de mayo, presentará una leve nubosidad y temperaturas entre los 10°C de mínima y 23°C de máxima . El viento del sur se intensificará desde la tarde, con ráfagas que podrían rozar los 40 km/h en algunos sectores, lo que marca el ingreso del frente frío.

Descenso leve el fin de semana en el Gran Mendoza

smn prono 30 de abril Así estará el tiempo en Mendoza, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Captura de pantalla

El sábado se notará un descenso de la temperatura, con una máxima de 18°C y una mínima de 7°C. El tiempo seguirá estable, con cielo algo nublado.

El domingo continuará en la misma línea, con temperaturas entre 18°C o 20ºc luego de una mínima de 9°C y poco cambio en las condiciones del tiempo.

Para el inicio de la próxima semana, el lunes y martes mostrarán un leve repunte de las máximas, que llegarán a 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 7°C y 9°C. El cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias en el horizonte.

El pronóstico del tiempo acompañará con jornadas agradables y sin alertas meteorológicas, aunque con mañanas y noches frescas que pueden afrontarse con un abrigo liviano.