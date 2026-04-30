El pronóstico del tiempo en el Gran Mendoza anticipa jornadas estables, con buen tiempo, seco y sin lluvias en los próximos días. Según datos publicados por los sitios Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán las condiciones típicas de otoño, con amplitud térmica entre el día y la noche.
Pronóstico del tiempo: días templados y leve descenso de la temperatura hacia el fin de semana
Habrá jornadas soleadas y sin lluvias, pero con amplitud térmica, según el pronóstico del tiempo. Llega un frente frío
Sin embargo, hacia el fin de semana se espera un leve descenso de la temperatura, especialmente en las máximas, que bajarán algunos grados respecto de los valores registrados durante la semana, como consecuencia del ingreso de un frente frío.
Pronóstico del tiempo para los próximos días en Mendoza
Para este jueves, se prevé una máxima de 25°C después de una mínima de 9°C, con cielo mayormente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.
El viernes feriado 1 de mayo, presentará una leve nubosidad y temperaturas entre los 10°C de mínima y 23°C de máxima . El viento del sur se intensificará desde la tarde, con ráfagas que podrían rozar los 40 km/h en algunos sectores, lo que marca el ingreso del frente frío.
Descenso leve el fin de semana en el Gran Mendoza
El sábado se notará un descenso de la temperatura, con una máxima de 18°C y una mínima de 7°C. El tiempo seguirá estable, con cielo algo nublado.
El domingo continuará en la misma línea, con temperaturas entre 18°C o 20ºc luego de una mínima de 9°C y poco cambio en las condiciones del tiempo.
Para el inicio de la próxima semana, el lunes y martes mostrarán un leve repunte de las máximas, que llegarán a 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 7°C y 9°C. El cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias en el horizonte.
El pronóstico del tiempo acompañará con jornadas agradables y sin alertas meteorológicas, aunque con mañanas y noches frescas que pueden afrontarse con un abrigo liviano.