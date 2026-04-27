Pronóstico del tiempo: mañanas con bajas temperaturas y tardes más templadas en una semana estable

Invierno, frío, hola polar, clima. Pronostico del tiempo (23).jpeg El pronóstico del tiempo anticipa mañanas muy frías y tardes con temperaturas que irán en aumento. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Pronóstico del tiempo con semana estable

A pesar de las bajas temperaturas del amanecer de este lunes, Maximiliano Viale sostuvo que será una semana con mucha estabilidad.

Se destacará por mañanas frías con ascenso de temperaturas para toda la semana. "Los amaneceres serán fríos con 1 dígito, entre 6 y 7 grados hasta el miércoles y de 7 u 8 grados hasta el viernes", destacó Viale.

Durante las tardes, indicó que hasta el miércoles las máximas llegarán a los 18 o 19 grados, pero luego superarán los 20 grados con posibilidad de llegar a los 23 grados.

Con este panorama, el pronóstico del tiempo anticipa una semana con presencia del sol, estabilidad y máximas en aumento hacia el viernes.