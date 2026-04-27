Mendoza amaneció este lunes con temperaturas cercanas a los 0 grados y hasta bajo cero en varios sectores, como consecuencia del frente frío que ingresó durante el fin de semana. El pronóstico del tiempo anticipa mañanas muy frías pero tardes con máximas que irán en aumento durante la semana.
Pronóstico del tiempo: mañanas con bajas temperaturas y tardes más templadas en una semana estable
El lunes estrenó temperaturas cercanas a los 0 grados luego del ingreso de un frente frío. Se espera una semana estable, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale comparó el amanecer de este lunes como "un día de invierno", debido a que en muchas zonas la temperatura era de 0 grados, y en zonas de Luján, Valle de Uco, Sur y Este de la provincia se registraron bajo cero con heladas.
Además, el especialista indicó a radio Nihuil que para hoy la máxima llegará apenas a 16 o 17 grados durante la tarde con presencia del sol.
Pronóstico del tiempo con semana estable
A pesar de las bajas temperaturas del amanecer de este lunes, Maximiliano Viale sostuvo que será una semana con mucha estabilidad.
Se destacará por mañanas frías con ascenso de temperaturas para toda la semana. "Los amaneceres serán fríos con 1 dígito, entre 6 y 7 grados hasta el miércoles y de 7 u 8 grados hasta el viernes", destacó Viale.
Durante las tardes, indicó que hasta el miércoles las máximas llegarán a los 18 o 19 grados, pero luego superarán los 20 grados con posibilidad de llegar a los 23 grados.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo anticipa una semana con presencia del sol, estabilidad y máximas en aumento hacia el viernes.