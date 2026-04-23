Pronóstico del tiempo: mañanas frías, tardes agradables y un frente frío que llega el sábado

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que el amanecer de este jueves fue muy frío, especialmente en zonas del Este, Valle de Uco y el Sur, donde las temperaturas rondaron entre 1 y 3 grados de mínima.

Para el Gran Mendoza se espera un día con poca nubosidad, y la presencia del sol hará que la tarde sea muy agradable con una máxima que puede llegar a los 23 grados.