El pronóstico del tiempo indica que este jueves y viernes tendrán un amanecer muy fresco, con poca nubosidad, pero las tardes serán más que agradables con máximas por arriba de los 20 grados. Los modelos meteorológicos indican que el sábado ingresa un nuevo frente frío.
Pronóstico del tiempo: mañanas frías, tardes agradables y un frente frío que llega el sábado
El amanecer arranca con temperaturas muy bajas, pero las tardes serán muy agradables, según el pronóstico del tiempo. El fin de semana llega otro frente frío
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que el amanecer de este jueves fue muy frío, especialmente en zonas del Este, Valle de Uco y el Sur, donde las temperaturas rondaron entre 1 y 3 grados de mínima.
Para el Gran Mendoza se espera un día con poca nubosidad, y la presencia del sol hará que la tarde sea muy agradable con una máxima que puede llegar a los 23 grados.
Estas condiciones del tiempo se mantendrán durante el viernes, con un amanecer frío y una tarde típica de otoño con una temperatura que rondará los 22 o 23 grados.
Pronóstico del tiempo adelante un frente frío
La meteoróloga indicó que este panorama cambiará durante el fin de semana, especialmente desde la madrugada del sábado cuando ingresará un frente frío que traerá nubosidad y descenso de las temperaturas.
El pronóstico del tiempo indica que el frío será más notorio durante el domingo, debido a la persistencia del viento sur que se mantendrá durante ese día.