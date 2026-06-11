Plan canje de televisores: cómo recibir un Smart TV de 85 pulgadas dando tu aparato viejo

Entre las ventajas que tiene este plan canje es que los televisores que ofrece Samsung ya presentan un descuento y a ello se le suma el monto por el que se reconoce al Smart TV que la persona interesada entrega. Con respecto al saldo restante, se ofrece otro descuento si se paga en una sola cuota o también se puede abonar en cuotas sin interés.

Otro punto a favor de este plan canje es que el aparato que se entrega puede ser de marca Samsung o de cualquier otra, lo importante es que se encuentre funcionando.

plan canje

Qué televisores Smart TV se pueden conseguir con este plan canje

Samsung, en su sitio web, ha dispuesto de alrededor de 16 televisores smart TV para que las personas puedan seleccionar cuáles quieren. Estos van desde las 55 pulgadas hasta las 96 pulgadas y todos presentan tecnología de última generación en cuanto a sonido e imagen.