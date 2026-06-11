Plan canje de televisores: cómo recibir un Smart TV de 85 pulgadas dando tu aparato viejo

Se viene el Mundial de Fútbol y toda excusa es válida para comprar un televisor o Smart TV nuevo, de pantalla gigante y con la última tecnología en sonido a imagen para ver a Lionel Messi, una serie o una película. ¿Lo mejor? se pueden adquirir con importantes descuentos gracias al plan canje de una de las empresas líderes en este tipo de aparatos.
El televisor es algo casi obligatorio en todas las casas. De hecho, es uno de los electrodomésticos que más se utiliza y por ello, también es uno de los que más desgaste sufre, reduciendo su vida útil. De hecho, los Smart TV no están hechos para durar 30 años, sino que su vida útil es mucho menor a la de los aparatos antiguos.
Cómo es el plan canje de televisores
Una de las empresas líderes en tecnología de Smart TV dispuso de un plan canje de televisores. Se trata de Samsung. La idea es que las personas interesadas entreguen su smart TV viejo y reciban uno nuevo, a cambio de un monto de dinero.
Entre las ventajas que tiene este plan canje es que los televisores que ofrece Samsung ya presentan un descuento y a ello se le suma el monto por el que se reconoce al Smart TV que la persona interesada entrega. Con respecto al saldo restante, se ofrece otro descuento si se paga en una sola cuota o también se puede abonar en cuotas sin interés.
Otro punto a favor de este plan canje es que el aparato que se entrega puede ser de marca Samsung o de cualquier otra, lo importante es que se encuentre funcionando.
Qué televisores Smart TV se pueden conseguir con este plan canje
Samsung, en su sitio web, ha dispuesto de alrededor de 16 televisores smart TV para que las personas puedan seleccionar cuáles quieren. Estos van desde las 55 pulgadas hasta las 96 pulgadas y todos presentan tecnología de última generación en cuanto a sonido e imagen.