Cómo elegir un Smart TV para ver deportes: diferencias entre Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED

Samsung ofrece opciones en todas sus líneas que brindan una experiencia inmersiva, recreando en la sala de estar la verdadera sensación de un estadio.

“En Argentina, eventos de estas características se viven con rituales muy marcados, y la televisión pasa a ocupar un rol protagónico. Hoy las pantallas más grandes permiten disfrutar el partido con mayor nivel de detalle y amplitud, algo que se vuelve especialmente relevante cuando toda la familia o amigos se reúnen frente a la misma pantalla”, explicó Gerardo Presman, director de la división Consumer Electronics de Samsung Argentina.