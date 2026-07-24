¡Hasta 70% off en Sporting! Ofertas de hasta 70% OFF y cuotas sin interés

En Sporting arrancó la liquidación más fuerte del año, con las mejores marcas a precios que no vas a querer dejar pasar. Adidas, Puma y mucho más, con descuentos reales en indumentaria deportiva, moda urbana y calzado, hasta agotar stock.
Moda deportiva y urbana en un sólo lugar
Encontrá:
Las mejores marcas de Zapatillas desde $70.000
Camperas desde $35.000 y buzos a $20.000
Running: Zapatillas Adidas Duramo RC 2 de mujer: antes $99.999 - 15% de descuento AHORA $84.999
Fútbol: Pantalón Adidas Tiro 26 Essentials de hombre (Producto exclusivo SPORTING) $69.999
Moda: Campera Nike Sportswear Club Fleece de mujer: antes $159.999 - AHORA $76.999
Los beneficios
- Hasta 70% OFF en una selección de productos.
- 50% OFF en la segunda unidad en productos seleccionados.
- 3 cuotas sin interés en todas tus compras.
- 6 cuotas sin interés en compras superiores a $110.000.
Extra: si pagas con MODO los martes, jueves y domingo tenés 20% de descuento con tope de $10.000
Visitá tu sucursal más cercana
- Sporting Shopping: Av. Acceso Este 3280 Lateral Norte – Mendoza Shopping, Local 1014, Guaymallén
- Sporting Outlet Terminal de Ómnibus Mendoza: Alberdi y Reconquista - Ala Norte Local 1, Guaymallén
- Sporting Mendoza Centro: Av. San Martin 1274, Ciudad
- Sporting Palmares: Av. San Martin 2875, Palmares Open Mall, Godoy Cruz
- Sporting San Martín: 9 de Julio 162, San Martín
- Sporting San Rafael: Av. Hipólito Irigoyen 235, San Rafael
En pocas palabras
- Liquidación de temporada: Sporting ofrece descuentos de hasta 70% en indumentaria, calzado y moda urbana de primeras marcas.
- Beneficios exclusivos: Las compras incluyen cuotas sin interés y descuentos adicionales con MODO los martes, jueves y domingos.
- Ubicaciones: La promoción es válida en todas las sucursales de Sporting en Mendoza y sus alrededores.
Resumen generado por Thinkindot AI