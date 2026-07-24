Mantello Neumáticos refuerza su campaña de invierno con foco en la seguridad, el respaldo y el valor de elegir bien

La propuesta también pone en valor un diferencial que distingue a Mantello: el asesoramiento profesional. Elegir el neumático adecuado para cada vehículo y cada necesidad es parte del compromiso de la empresa con sus clientes.

A ello se suma el respaldo de un completo servicio de posventa, la garantía oficial de las marcas y la atención de un equipo especializado que acompaña al cliente antes, durante y después de la compra, brindando tranquilidad y confianza en cada kilómetro recorrido.

Como parte de la Promoción Invierno, Mantello Neumáticos ofrece 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas con tarjeta, facilitando el acceso a neumáticos de primera calidad con una financiación conveniente.

Con esta campaña, Mantello Neumáticos reafirma su compromiso de ofrecer productos de excelencia, asesoramiento especializado, garantía oficial y un servicio de posventa que acompañan a cada cliente en una decisión donde lo más importante sigue siendo la seguridad.

Hacé bien las cuentas. Elegí calidad. Elegí respaldo. Elegí seguridad.