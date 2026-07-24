Con foco en la seguridad y el valor, Mantello Neumáticos refuerza su campaña de invierno, ofreciendo 15% de descuento y financiación para elegir neumáticos Bridgestone y Firestone.
Mantello Neumáticos refuerza su campaña de invierno con foco en la seguridad, el respaldo y el valor de elegir bien
Con foco en la seguridad y el valor, Mantello Neumáticos refuerza su campaña de invierno, ofreciendo 15% de descuento y financiación para elegir neumáticos Bridgestone y Firestone
Bajo el concepto "Hacé bien las cuentas", la empresa invita a los conductores a comparar el verdadero valor de cada neumático, considerando aspectos esenciales como la seguridad, la capacidad de frenado, la estabilidad, el rendimiento, la durabilidad y el respaldo de marcas líderes como Bridgestone y Firestone.
En un mercado con una amplia variedad de opciones, Mantello recuerda que la seguridad es una inversión, no un gasto. Un neumático de calidad puede marcar una diferencia en situaciones de manejo exigentes y ofrecer un desempeño confiable durante toda su vida útil.
La propuesta también pone en valor un diferencial que distingue a Mantello: el asesoramiento profesional. Elegir el neumático adecuado para cada vehículo y cada necesidad es parte del compromiso de la empresa con sus clientes.
A ello se suma el respaldo de un completo servicio de posventa, la garantía oficial de las marcas y la atención de un equipo especializado que acompaña al cliente antes, durante y después de la compra, brindando tranquilidad y confianza en cada kilómetro recorrido.
Como parte de la Promoción Invierno, Mantello Neumáticos ofrece 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas con tarjeta, facilitando el acceso a neumáticos de primera calidad con una financiación conveniente.
Con esta campaña, Mantello Neumáticos reafirma su compromiso de ofrecer productos de excelencia, asesoramiento especializado, garantía oficial y un servicio de posventa que acompañan a cada cliente en una decisión donde lo más importante sigue siendo la seguridad.
Hacé bien las cuentas. Elegí calidad. Elegí respaldo. Elegí seguridad.
En pocas palabras
- Campaña de invierno: Mantello Neumáticos prioriza seguridad y valor sobre el precio en su estrategia.
- Invierte en seguridad: la empresa destaca que un neumático de calidad es una inversión que garantiza frenado, estabilidad y durabilidad.
- Beneficios exclusivos: se ofrece un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas para facilitar el acceso a neumáticos de primera marca.