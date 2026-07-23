CHIMPAY: evento lanzamiento de Gestora, primer AAPIC de Mendoza

Este nuevo horizonte se proyecta bajo el paraguas corporativo y la gobernanza del Grupo Huentala, un holding familiar fundado en Mendoza hace más de cuatro décadas que hoy transita exitosamente su cuarta generación. Al consolidarse como la unidad financiera de un grupo líder con fuerte presencia en sectores estratégicos como la gastronomía, los vinos de alta gama y la hotelería —donde opera marcas insignia como Sheraton Mendoza Hotel y Hualta Hotel Curio Collection by Hilton—, CHIMPAY amalgama la innovación y el rigor institucional con una respaldada solidez patrimonial y una reputación única en la región.

Evento de Lanzamiento de Gestora

Para celebrar este hito, este martes 28 de julio se llevará a cabo el Lanzamiento oficial de Gestora CHIMPAY en Sheraton Mendoza. Un encuentro pensado para acercar a la comunidad al mercado de capitales, presentar de primera mano las novedades de la firma y escuchar a un panel de especialistas de primer nivel.

Presentación Oficial: Julio Camsen y Fernando Galante.

Panel de Inversión: Miguel Kiguel (Adcap), Francisco Mattig (One618 / Consultatio) y Marianella Obredor (Chimpay Inversiones).

Análisis exclusivo: Ricardo Arriazu.

Fecha: Martes 28 de julio de 2026 - 18:30h a 20:45h

Martes 28 de julio de 2026 - 18:30h a 20:45h Modalidad: Presencial - Sheraton Mendoza - Primitivo de la Reta 989 (Cupos limitados)

Presencial - Sheraton Mendoza - Primitivo de la Reta 989 (Cupos limitados) Inscripción gratuita: Inscribite al evento haciendo clic aquí

Acerca de CHIMPAY SA

Chimpay S.A. CUIT 30-71415972-7 es una sociedad debidamente constituida y registrada bajo las normas de la República Argentina, con domicilio en Espejo 111, Piso 3, Ciudad de Mendoza. Inscripta ante la CNV como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (Matrícula N° 71) y Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI (Matrícula N° 218).

Disclaimer Legal

Chimpay S.A. – AAPIC CNV N° 71 | ACyDI CNV N° 218. La presente información es meramente informativa y no constituye asesoramiento, recomendación ni oferta de inversión. Chimpay S.A. no asume responsabilidad por las decisiones adoptadas sobre la base de esta información. Toda inversión implica riesgos y debe evaluarse según el perfil del inversor; las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. La información proviene de fuentes consideradas confiables, sin que se garantice su exactitud o integridad.