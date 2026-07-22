El futuro Polo Logístico de Mendoza, se proyecta desde Palmira

El complejo ocupará unas 90 hectáreas y contará con depósitos, áreas de almacenamiento, cámaras de frío para productos frescos, playas de contenedores y espacios destinados a operaciones de cross-docking (llevar a puerto), un sistema que permite transferir mercaderías entre distintos vehículos sin necesidad de almacenarlas. También incluirá estacionamiento para más de 1.000 camiones, talleres mecánicos, estación de servicio, hotelería, oficinas administrativas, centros de negocios, espacios de coworking y áreas comerciales.

El intendente vinculó este crecimiento con la necesidad de mejorar las condiciones de circulación y transporte. En ese sentido, recordó que el municipio solicitó a Vialidad Nacional intervenciones sobre los 32 kilómetros de la Ruta Nacional 7 que atraviesan San Martín, incluyendo mejoras en la carpeta asfáltica, señalización e iluminación.

La ubicación, Pasip, conexión ferroviaria y corredor vial potencian a Palmira como nodo logístico.

Un nodo estratégico de cargas

Desde el sector privado también destacan el papel que puede asumir Palmira dentro del nuevo mapa logístico provincial. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín, Mario Doña, consideró que el futuro Polo Logístico del Este constituye un complemento natural del Pasip. Por otro lado el subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la Provincia, Alberto Marengo, explicó que la planificación requiere una mirada integral y la participación de distintos sectores.

El desafío será articular las inversiones públicas y privadas, mejorar la infraestructura existente y aprovechar las ventajas que ofrece la ubicación estratégica del Pasip. Si estos proyectos logran avanzar de manera coordinada, Palmira podría dejar de ser solamente un punto de paso para convertirse en uno de los grandes nodos logísticos de Mendoza, con impacto directo en la generación de empleo, inversiones y nuevas oportunidades para toda la región Este.