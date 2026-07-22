-Creo que los datos macro ya dejaron de ser lo más relevante, como así también el tipo de cambio y el riesgo país. Ahora el empresariado y todos nosotros, en realidad, tenemos que mirar persianas para dentro, encontrar nuestro mejor mix de costos y estructura para escalar la venta, pero sin aumentar mucho los costos fijos.

Me parece que el desafío es la micro, hacer lo que uno sabe hacer y competir vendiendo el mejor producto posible con la mejor calidad posible, como repite generalmente el gobierno la famosa frase de Milton Friedman. Hoy el reto para cada uno de nosotros es entender que hay que competir.

Claudio Zuchovicki participará en el Foro Anual AEM 2026 el 7 de agosto.

-¿Qué expectativas percibe en el sector privado y qué factores serán determinantes para consolidar la confianza en los próximos meses?

-La confianza no se compra ni se vende, se siente o no se siente, y eso es muy personal. A veces la confianza pasa por la que uno tiene en su estructura, en su venta, en su micro, en su grupo familiar, que cree que está a la altura de las circunstancias para dar pelea.

Quizás algunos salgan de compra -va a haber muchas M&A (fusiones y adquisiciones)- y otros, que no se tienen confianza porque la herencia no sigue o porque no se sienten cómodos con la estructura, quizás estén de retirada o tratando de achicarse.

Me parece que va a haber mucho movimiento interno entre empresas: gente que compra para escalar y gente que vende porque no quiere o no confía en el rumbo económico.

-La incertidumbre suele ser uno de los mayores desafíos para la toma de decisiones. ¿Cómo pueden las empresas planificar inversiones y crecimiento en un contexto donde las variables económicas cambian con rapidez?

-La incertidumbre macro en términos de calcular precio, inflación, proveedores, abastecimiento o stock va a ser mucho más fácil que en los últimos tiempos; va a ser mucho más predecible y menos incierta.

Ahora la incertidumbre pasa por las ventas: si el público va a comprar lo que traigo, importo o produzco, y si está dispuesto a pagar el precio por la calidad que estoy ofreciendo. La incertidumbre ahora pasa por el lado comercial, del marketing, no por el lado del abastecimiento.

-Ha dedicado gran parte de su carrera al mercado de capitales. ¿Qué rol puede desempeñar el financiamiento a través del mercado en el desarrollo de las empresas argentinas y qué oportunidades observa para las Pymes?

-El mercado de capitales cumple el rol de financiar el mediano y largo plazo. No hay país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollado. Siempre sostengo que el crédito es justicia social, sino solo llega al que tiene “guita”.

El que tiene una buena idea, a través del mercado de capitales, puede conseguir financiamiento ya sea por cheques, pagarés, alargando los plazos de Obligaciones Negociables (ON) o tomando socios, emitiendo acciones hasta créditos perpetuos. La idea es estirar el capital de trabajo y no que venzan todos los meses o tener que estar tomando un descubierto en un banco.

Así que ese va a ser nuestro papel también como mercado de capitales: cumplir el rol del financiamiento de largo plazo, algo que Argentina no vive desde hace mucho tiempo.

-La transformación tecnológica y la IA están modificando industrias enteras. ¿Qué impacto cree que tendrán estos cambios sobre la productividad, el empleo y las competencias laborales a futuro?

-No lo sabemos, y creo que hay que entender que no lo sabemos; la velocidad del cambio hace que lo que uno pensaba hace dos años hoy ya sea viejo. Por lo tanto, es el día a día.

El avance tecnológico puede quitar trabajo, pero también puede dar oportunidades nuevas, baja de costos y mejorar sistemas. Por lo tanto, lo puedo usar. Siempre repito una frase de Mateo Salvatto que dice: "A mí no me va a sacar el trabajo la inteligencia artificial, sino otro humano que use mejor que yo la inteligencia artificial".

-En pocos días participará del Foro Anual AEM ¿Cuáles serán los principales conceptos que espera compartir con el público mendocino?

–Mirá, creo que con las cinco preguntas anteriores se responde un poco la sexta; lo que vamos a tratar de discutir en el Foro Anual de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. Porque, finalmente, el conocimiento sirve si es compartido, con lo cual nos nutriremos entre nosotros mismos. No es que yo tenga todas las respuestas, claramente no las tengo, pero intentaré buscarlas en cada uno de los empresarios que participen.

-Finalmente ¿cuál es su mensaje para los empresarios, ejecutivos y profesionales que asistirán al Foro?

-Como mensaje principal: no tenerle miedo al futuro, hay que transitarlo. El riesgo no se evita, se administra. Y creo que hoy no tomar decisiones es peor que tomarlas... Así que ¡coraje!.

Foro Anual AEM 2026

Día y hora: viernes 7 de agosto, de 8 a 13 h

viernes 7 de agosto, de 8 a 13 h Lugar: Hotel Hilton Mendoza

Hotel Hilton Mendoza Disertantes: Claudio Zuchovicki, Bernardo Bárcena y Sebastián Campanario

Claudio Zuchovicki, Bernardo Bárcena y Sebastián Campanario Eje temático: "Economía, Liderazgo y Futuro del Trabajo".

"Economía, Liderazgo y Futuro del Trabajo". Formulario de pre-inscripción (sujeto a cupos y confirmación de asistencia): aquí

(sujeto a cupos y confirmación de asistencia): Más información: a través del Instagram @aemendoza.oficial, Linkedin y en https://aemendoza.org/

Perfil del disertante

Claudio Zuchovicki es Lic. en Administración de Empresas con especialización en mercados de capitales en Chicago y San Diego. Actualmente es presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Director Académico de Finanzas en la UADE. Reconocido analista en medios como La Nación, TN y Neura Media.

Por Gabriela Fernández para AEM.