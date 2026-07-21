Mendoza y Chile proyectan una conexión eléctrica clave para la integración energética

La obra permitirá transportar energía desde la central hidroeléctrica Los Cóndores hacia el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a través de la Estación Transformadora Río Diamante, en San Rafael. Para ambas administraciones, el proyecto fortalecerá la seguridad del abastecimiento eléctrico, facilitará la transición energética y generará mejores condiciones para atraer inversiones a ambos lados de la cordillera.

Este proyecto, que Mendoza y Chile consideran estratégico, atraviesa también una discusión en el Maule por los posibles impactos sobre zonas de valor ambiental y turístico.

Energía, minería e inversiones

Durante la reunión, ambas funcionarias coincidieron en que la coordinación entre Argentina y Chile resulta estratégica para desarrollar infraestructura compartida y aprovechar la complementariedad energética entre ambos países.

Las ministras dialogaron sobre la Interconexión Internacional Los Cóndores–Río Diamante, un proyecto de transmisión eléctrica de 500 kV que unirá la Región del Maule, en Chile, con Mendoza.

Latorre sostuvo que la integración es clave "especialmente cuando compartimos la misma cordillera y una visión de desarrollo con similitudes", mientras que Rincón remarcó la importancia de consolidar una agenda de trabajo conjunta para avanzar en proyectos de interés común.

El rechazo del Maule al trazado de la interconexión eléctrica

Mientras Mendoza y el Gobierno de Chile avanzan en la agenda de integración energética, el proyecto de interconexión eléctrica Los Cóndores-Río Diamante enfrenta cuestionamientos en la región del Maule.

El Gobierno Regional y el Consejo Regional del Maule expresaron su rechazo a la iniciativa, principalmente por el impacto que, según plantean, tendría sobre zonas de alto valor ambiental, turístico y patrimonial del Alto Maule. Además, señalaron que la obra no generaría beneficios directos para la región.

Las autoridades regionales chilenas pidieron que sus observaciones sean consideradas durante la evaluación ambiental del proyecto, aunque remarcaron que el cuestionamiento está vinculado al trazado y sus efectos territoriales, y no a la idea de avanzar en una mayor integración energética entre ambos países.