Claves para aplicar arquitectura bioclimática en casa y ahorrar energía sin tecnología

La arquitectura bioclimática se basa en aprovechar el entorno para regular la temperatura interior.

Energía: cómo adaptar el diseño pasivo al clima de Mendoza

El clima mendocino, con veranos intensos y noches frescas, favorece el uso de estrategias pasivas:

Aprovechar la amplitud térmica : ventilar por la noche para enfriar la casa.

: ventilar por la noche para enfriar la casa. Controlar el sol del oeste : usar parasoles verticales o vegetación para evitar el sobrecalentamiento.

: usar parasoles verticales o vegetación para evitar el sobrecalentamiento. Aislar techos y muros expuestos : reduce pérdidas térmicas en invierno.

: reduce pérdidas térmicas en invierno. Usar colores claros en exteriores: reflejan radiación y bajan la temperatura interior.

ArchDaily destaca que las viviendas que integran diseño pasivo logran confort térmico estable incluso en zonas áridas.

Por qué el diseño pasivo sigue siendo más eficiente

Aunque la tecnología puede complementar, el diseño pasivo es más eficiente porque:

No depende de energía eléctrica.

No requiere mantenimiento ni reemplazo.

Funciona durante décadas sin intervención.

Reduce la necesidad de aire acondicionado y calefacción.

La tecnología —paneles solares, domótica, sensores— suma valor, pero solo si la base arquitectónica ya es eficiente. Como señala Passive House Institute, “la eficiencia más alta se logra cuando el diseño pasivo es el primer paso”.

La arquitectura bioclimática demuestra que ahorrar energía no depende de dispositivos, sino de decisiones inteligentes de arquitectura. Orientación, ventilación, sombras y materiales pueden transformar una vivienda en un espacio confortable y sostenible. En tiempos de crisis energética, el diseño pasivo es una solución accesible y duradera.