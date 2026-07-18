Viajaba tranquilo en su moto, le pidieron los documentos y aparecieron más de 2 kilos de cocaína entre la ropa

Gendarmería Nacional halló la cocaína. Imagen ilustrativa.

Según expusieron los representantes del MPF durante la audiencia, el hombre circulaba en motocicleta con destino a Gobernador Virasoro cuando fue detenido por los gendarmes, quienes detectaron irregularidades en su vestimenta al momento de identificarlo.

Cocaína oculta y un símbolo bajo investigación

Ante las sospechas, y por pedido del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Corrientes, el magistrado autorizó la apertura de dos paquetes amorfos y una bolsa de nailon hallados entre la ropa del moto.

Las pruebas de orientación realizadas por personal del Grupo Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína.

El pesaje determinó que los dos paquetes contenían 2.013,64 gramos del estupefaciente.

De acuerdo con la investigación, ambos bloques llevaban impresa la imagen de un águila, un símbolo que, según los datos reunidos en la pesquisa, podría estar vinculado con el origen y el grado de pureza de la droga.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal Corrientes, primero mediante el Área de Atención Inicial y luego a través del Área de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos, se dispuso el secuestro de la cocaína, además de la detención e incomunicación del imputado, mientras avanza la investigación judicial.