Viajaba tranquilo en su moto, le pidieron los documentos y aparecieron más de 2 kilos de cocaína entre la ropa

Un control de rutina en una ruta de Corrientes terminó con el secuestro de más de 2 kilogramos de cocaína y la detención de un motociclista que transportaba la droga oculta entre sus prendas. Tras el procedimiento, la Unidad Fiscal Corrientes formalizó la investigación e imputó al sospechoso por el hecho.
A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez federal de Garantías en feria de esa jurisdicción, Gustavo del Corazón Fresneda, ordenó la prisión preventiva por 60 días para el acusado.
El procedimiento se realizó el sábado pasado durante un operativo de control vehicular del Escuadrón 47 "Ituzaingó" de Gendarmería Nacional, sobre la ruta provincial 34, en la localidad correntina de San Carlos, departamento Ituzaingó.
Según expusieron los representantes del MPF durante la audiencia, el hombre circulaba en motocicleta con destino a Gobernador Virasoro cuando fue detenido por los gendarmes, quienes detectaron irregularidades en su vestimenta al momento de identificarlo.
Cocaína oculta y un símbolo bajo investigación
Ante las sospechas, y por pedido del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Corrientes, el magistrado autorizó la apertura de dos paquetes amorfos y una bolsa de nailon hallados entre la ropa del moto.
Las pruebas de orientación realizadas por personal del Grupo Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína.
El pesaje determinó que los dos paquetes contenían 2.013,64 gramos del estupefaciente.
De acuerdo con la investigación, ambos bloques llevaban impresa la imagen de un águila, un símbolo que, según los datos reunidos en la pesquisa, podría estar vinculado con el origen y el grado de pureza de la droga.
Tras la intervención de la Unidad Fiscal Corrientes, primero mediante el Área de Atención Inicial y luego a través del Área de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos, se dispuso el secuestro de la cocaína, además de la detención e incomunicación del imputado, mientras avanza la investigación judicial.
En pocas palabras
- Gendarmería interceptó a un motociclista en la ruta provincial 34 con más de 2 kilos de cocaína.
- La droga estaba oculta entre sus prendas y arrojó un peso de 2.013,64 gramos.
- La Justicia dictó prisión preventiva por 60 días al acusado por transporte de estupefacientes.