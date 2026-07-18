Dónde serán los banderazos de la hinchada argentina en Nueva York antes de la gran final

La convocatoria de las peñas argentinas a Central Park

La elección de este espacio surgió como alternativa a Times Square, un sitio habitual en la congregación de hinchas, pero con mayores dificultades y poco espacio para organizar una concentración masiva. Ahora bien, en el principal paseo comercial neoyorkino también habrá una citación a las 18 de este sábado, de acuerdo a las convocatorias de redes sociales.

La organización y seguridad bajo la lupa

“Los banderazos son eventos privados que convocan las entidades de argentinos de acá. Todo lo que ha sido el Mundial ha sido muy ordenado y no hemos tenido episodios. Todo indica que estamos muy bien”, afirmó el cónsul, en relación a los preparativos y al dispositivo de seguridad ante posibles incidentes.

Hay expectativa por la llegada de un aluvión de argentinos a Manhattan y alrededores. De hecho, Aerolíneas Argentinas reforzó el servicio con 2 vuelos directos desde Buenos Aires a Nueva York, con salidas el viernes 17 a las 21.30, con llegada el sábado a las 7 (hora local), y el día sábado 18 a las 9, con llegada a las 18.30 (hora local).

Según Gerry Díaz Bartolomé, la tarea central del consulado en estos días es atender “el tradicional extravío de pasaportes”. En la delegación diplomática, aguardan “el equipo de refuerzo de la Selección” con funcionarios de Cancillería para atender este tipo de tareas habituales.

El banderazo previsto a las 18, en Times Square

Coordinación logística con FIFA

Por otro lado, Díaz Bartolomé confirmó que tiene agendada una reunión con la FIFA el viernes en el estadio donde se disputará la final, enfocada en cuestiones logísticas y de protocolo: “Nos van a explicar muy bien las restricciones de ingresos. Es una reunión planificada. Estamos en contacto con el Departamento de Estado que siempre ha estado involucrado. La ciudad va a entrar en un modo Mundial intensivo”.

Gerardo Díaz Bartolomé, el cónsul argentino en Nueva York

El tramo donde funciona el Consulado General argentino en Manhattan fue inaugurado recientemente como Argentina Way el 24 de junio. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal y reconoce ochenta años de presencia diplomática argentina en la ciudad, resaltando los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre la República Argentina y Nueva York.