Cómo leer el medidor de la luz y saber si alguien te está robando electricidad

Aunque en las casas electrodependientes o en las oficinas que se consume mucha luz, es normal que la botella tenga un número alto; en algunos casos puede parecer sospechoso dicho número y no concordar con el uso de luz que realizamos en la casa.
Este tipo de medidores se usa mucho en departamentos de alquiler o condominios que comparten una boleta de luz, para poder especificar bien cuánto consume cada inmueble por mes. Hay medidores digitales y electromecánicos o digitales.
Para saber si alguien se ha colgado de la luz de tu casa, aunque es un poco más rebuscado y menos simple de lo que suena, se puede realizar un pequeño truco con el medidor de electricidad.
¿Cómo se lee un medidor de luz o electricidad?
Antes de entender por qué vino tan cara la boleta de luz e investigar si puede ser por un problema externo o alguien que se está colgando del servicio, es importante saber leer el medidor.
Los medidores de luz tienen un número que figura en la boleta y te sirve para identificar el tuyo en el edificio o espacio de departamentos compartidos.
Una vez que tengas el medidor ubicado, hay que identificar la secuencia de energía que marca la pantalla. No abras la tapa del medidor. Toma nota del número que aparece para poder comparar el consumo con la empresa de electricidad o poder chequear que nadie más lo está usando.
Truco para saber si alguien está colgado de la luz de casa
En el caso de notar algo extraño en la boleta, alguna anomalía en el monto o el consumo, se puede realizar un pequeño truco.
- Primero revisa visualmente los cables del medidor y los cables de la casa. Hay que ver cómo se mueven esos cables hasta el departamento para verificar si no hay una conexión oculta.
- Una vez registrado el número del medidor, apaga todos los breakers o interruptores de la casa, así como las conexiones.
- Regresa al medidor para revisarlo. Si muestra una serie de números "0", no hay consumo de luz. Contrariamente, si el medidor muestra marca de consumo incluso teniendo todo desconectado, puede que alguien esté conectado al suministro. Ante cualquier anomalía, hay que denunciar o consultar en la compañía de luz.