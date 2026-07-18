Cómo leer el medidor de la luz y saber si alguien te está robando electricidad

Para saber si alguien se ha colgado de la luz de tu casa, aunque es un poco más rebuscado y menos simple de lo que suena, se puede realizar un pequeño truco con el medidor de electricidad.

¿Cómo se lee un medidor de luz o electricidad?

Antes de entender por qué vino tan cara la boleta de luz e investigar si puede ser por un problema externo o alguien que se está colgando del servicio, es importante saber leer el medidor.

Los medidores de luz tienen un número que figura en la boleta y te sirve para identificar el tuyo en el edificio o espacio de departamentos compartidos.

Compara con las boletas de luz de meses anteriores.

Una vez que tengas el medidor ubicado, hay que identificar la secuencia de energía que marca la pantalla. No abras la tapa del medidor. Toma nota del número que aparece para poder comparar el consumo con la empresa de electricidad o poder chequear que nadie más lo está usando.

Truco para saber si alguien está colgado de la luz de casa

En el caso de notar algo extraño en la boleta, alguna anomalía en el monto o el consumo, se puede realizar un pequeño truco.

Si el medidor marca números con todo apagado, algo anda mal.