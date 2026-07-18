En nombre de la Casa Blanca, Giuliani respaldó el derecho de la Selección a reclamar por Malvinas

El pase a la gran final del Mundial 2026 tuvo un condimento extra que cruzó lo deportivo con lo político. Tras derrotar al conjunto inglés por 2 a 1, el plantel de la Selección argentina desplegó un trapo con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", desatando una ola de comentarios internacionales y el temor a posibles castigos por parte del ente máximo del fútbol. Sin embargo, la Casa Blanca no tardó en sentar su posición a favor de la delegación sudamericana.
Guiño de Estados Unidos a los jugadores por Malvinas
La administración norteamericana dio luz verde al accionar argentino basándose en su marco legal. El vocero de esta postura fue Andrew Giuliani, quien lidera el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo.
El funcionario argumentó que, bajo la mirada constitucional de su país, los deportistas actuaron bajo su pleno derecho. Al abordar los cuestionamientos sobre la conducta del plantel, Giuliani invocó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense la cual garantiza de forma estricta la libre expresión y aseguró de manera tajante: "Tienen la capacidad de hacer esas declaraciones en suelo estadounidense".
Elogios para el equipo y récord global
Además de respaldar la libre manifestación, el directivo estadounidense se tomó un momento para aplaudir la épica victoria del equipo liderado por Lionel Messi, a quien catalogó como uno de los máximos exponentes de la historia del deporte. Entre risas, Giuliani aprovechó el micrófono para lanzar una chicana futbolera contra el seleccionado británico, señalando que sus seis décadas de sequía sin finales mundiales se estirarán al menos hasta la edición de 2030... o más.
Mientras el mundo del fútbol espera una resolución oficial por parte de la FIFA, la polémica jugada de los futbolistas argentinos no solo dominó la agenda de noticias, sino que empujó a millones de usuarios globales a volcarse masivamente a las plataformas digitales, logrando un pico inédito de búsquedas web sobre el conflicto de las islas Malvinas.