En nombre de la Casa Blanca, Giuliani respaldó el derecho de la Selección a reclamar por Malvinas

La bandera de Malvinas que encendió a los jugadores de la Selección

Guiño de Estados Unidos a los jugadores por Malvinas

La administración norteamericana dio luz verde al accionar argentino basándose en su marco legal. El vocero de esta postura fue Andrew Giuliani, quien lidera el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo.

El funcionario argumentó que, bajo la mirada constitucional de su país, los deportistas actuaron bajo su pleno derecho. Al abordar los cuestionamientos sobre la conducta del plantel, Giuliani invocó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense la cual garantiza de forma estricta la libre expresión y aseguró de manera tajante: "Tienen la capacidad de hacer esas declaraciones en suelo estadounidense".