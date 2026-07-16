Inglaterra pidió que la FIFA investigue a la Selección argentina por la bandera sobre Malvinas

La chicana inglesa por la final Argentina-España

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", declaró la portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer.

También deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final del Mundial del domingo 19 de julio en Estados Unidos, especialmente a España".

La exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", por parte de algunos de los jugadores de la Selección argentina, en el campo de juego de Dallas tras la victoria 2 a 1 contra Inglaterra, recalentó los ánimos en la parcialidad y las autoridades políticas de ese país.

Entre los argentinos presentes en la cancha y los que festejaban en todo el país, ese gesto se celebró como un apoyo contundente al histórico reclamo de la soberanía nacional sobre las Malvinas.

Según una usuaria de la red social X, la bandera de la discordia fue pintada en una sábana de hotel por su cuñado.

Según una versión viral publicada en redes sociales, la frase fue pintada sobre una sábana de hotel y terminó en manos del plantel de la Selección argentina después de ser arrojada desde la tribuna.

La imagen recorrió el mundo apenas finalizó el 2 a 1 de Argentina sobre Inglaterra en Atlanta. En medio de los festejos por el pase a la final ante España, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una bandera blanca con letras negras, rodeado por varios compañeros, en una escena que rápidamente se transformó en una de las postales del día.

La pregunta que se hizo viral fue cómo había llegado ese trapo al campo, ya que en la previa se había advertido que no podrían ingresar banderas o elementos con mensajes políticos.

La explicación más fuerte surgió en X: una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) respondió: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”, en referencia a la bandera que terminó en manos de los futbolistas argentinos tras la victoria contra Inglaterra.