Luego de que la Selección argentina venciera a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo y de que jugadores mostraran una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, el gobierno británico pidió a la FIFA que inicie una investigación.
Inglaterra pidió que la FIFA investigue a la Selección argentina por la bandera sobre Malvinas
El ministro inglés Peter Kyle calificó de "inapropiado" el comportamiento de la Selección argentina al exhibir una bandera que reivindicó el derecho sobre Malvinas
El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores de "totalmente inapropiado" y afirmó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva".
Desde Downing Street afirmaron que cualquier posible medida contra los jugadores argentinos por desplegar una bandera en apoyo a la reivindicación de su país sobre las islas Malvinas es "asunto de la FIFA", y respaldaron la opinión de Kyle, de que el organismo debe investigar el hecho.
La chicana inglesa por la final Argentina-España
"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", declaró la portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer.
También deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final del Mundial del domingo 19 de julio en Estados Unidos, especialmente a España".
La exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", por parte de algunos de los jugadores de la Selección argentina, en el campo de juego de Dallas tras la victoria 2 a 1 contra Inglaterra, recalentó los ánimos en la parcialidad y las autoridades políticas de ese país.
Entre los argentinos presentes en la cancha y los que festejaban en todo el país, ese gesto se celebró como un apoyo contundente al histórico reclamo de la soberanía nacional sobre las Malvinas.
Según una versión viral publicada en redes sociales, la frase fue pintada sobre una sábana de hotel y terminó en manos del plantel de la Selección argentina después de ser arrojada desde la tribuna.
La imagen recorrió el mundo apenas finalizó el 2 a 1 de Argentina sobre Inglaterra en Atlanta. En medio de los festejos por el pase a la final ante España, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una bandera blanca con letras negras, rodeado por varios compañeros, en una escena que rápidamente se transformó en una de las postales del día.
La pregunta que se hizo viral fue cómo había llegado ese trapo al campo, ya que en la previa se había advertido que no podrían ingresar banderas o elementos con mensajes políticos.
La explicación más fuerte surgió en X: una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) respondió: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”, en referencia a la bandera que terminó en manos de los futbolistas argentinos tras la victoria contra Inglaterra.
En pocas palabras
- Peter Kyle: El ministro británico calificó de "inapropiado" el comportamiento de la Selección argentina por exhibir una bandera reivindicatoria sobre Malvinas.
- Pedido a la FIFA: El gobierno del Reino Unido solicitó al organismo que investigue la acción de los jugadores tras vencer a Inglaterra.
- Contexto del gesto: La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" fue exhibida tras la victoria argentina en la semifinal del Mundial.