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"Rescindan su contrato"

Lisandro Martínez abrazó la causa Malvinas y en Manchester United no lo quieren ver ni en figuritas

Lisandro Martínez volvió a ser uno de los puntos fuertes de la Selección argentina y, para colmo, celebró con la bandera de Malvinas; en Manchester arden

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lisandro Martínez contra todos.

Lisandro Martínez contra todos.

Manchester United publicó en sus redes sociales un mensaje para felicitar a Lisandro Martínez por la clasificación de la Selección argentina a la final de la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, les expresó su apoyo a Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y al seleccionado inglés tras la eliminación.

Sin embargo, lo que para el club fue un mensaje institucional, enmarcado en el respeto y el respaldo a todos sus futbolistas, desató la furia de una parte de sus hinchas, que cuestionaron la publicación en las redes sociales.

El mensaje institucional del United en apoyo a Lisandro Martínez y a sus jugadores

El gesto del Manchester United refleja una seriedad institucional que trasciende las fronteras de la rivalidad deportiva porque al felicitar a Lisandro Martínez por su éxito con la Selección argentina y, simultáneamente, arropar a Kobbie Mainoo y Marcus Rashford tras la eliminación de Inglaterra, el club demostró que su prioridad absoluta es el bienestar y el valor humano de sus futbolistas.

En un fútbol hipercompetitivo que a menudo deshumaniza a los protagonistas, actuar como un soporte emocional y celebrar el crecimiento de sus activos - sin importar la bandera que defiendan en el plano internacional - es una muestra de liderazgo ético y de una verdadera cultura de club que entiende que la empatía no es negociable.

Que el Manchester United se mantenga firme en su postura de respaldo mutuo, sin ceder a la presión del clamor popular más radical, no solo enaltece su grandeza histórica, sino que envía un mensaje contundente al fútbol global: la lealtad y el cuidado hacia los jugadores de la casa siempre deben estar por encima de cualquier rivalidad geopolítica o deportiva.

Lisandro Mart&iacute;nez se hizo cargo de las celebraciones con todo lo que engloba Malvinas.

Lisandro Martínez se hizo cargo de las celebraciones con todo lo que engloba Malvinas.

Los hinchas del Manchester United explotaron contra Lisandro Martínez

En Manchester United no lo quieren ver ni en figuritas a Lisandro Martínez porque, más allá que fue parte de la clasificación, fue uno de los jugadores que abrazó la bandera de Malvinas, el bombo y declaró sobre el tema causando una revolución en Inglaterra.

Es por eso que los hinchas lo quieren fuera de Manchester con críticas despiadadas:

  • Hay que sacar a Licha por su comportamiento de anoche; no quiero volver a verlo jugar con nosotros.
  • ¿Por qué mierda estás felicitando a esa rata de mierda? Véndelo inmediatamente.
  • ¡Ya no tiene cabida en nuestro club! Esa maldita pancarta demuestra exactamente quién es. ¡VÉNDANLO!
  • Véndanlo. Antes me encantaba, pero no debería volver a jugar nunca más para el club.
Quieren a Licha lejos de Manchester.

Quieren a Licha lejos de Manchester.

Las cr&iacute;ticas contra Lisandro Mart&iacute;nez son despiadadas.&nbsp;

Las críticas contra Lisandro Martínez son despiadadas.

En Inglaterra opinan que le deber&iacute;an sacar la VISA a Lisandro Mart&iacute;nez.

En Inglaterra opinan que le deberían sacar la VISA a Lisandro Martínez.

Por lo pronto, Lisandro Martínez deberá volver a Manchester después del Mundial, se verá cómo lo reciben.

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