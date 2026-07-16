Lisandro Martínez abrazó la causa Malvinas y en Manchester United no lo quieren ver ni en figuritas

Licha and Argentina have reached the #FIFAWorldCup final



Commiserations to Kobbie, Marcus and England. pic.twitter.com/4URjjSyQcO — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2026

En un fútbol hipercompetitivo que a menudo deshumaniza a los protagonistas, actuar como un soporte emocional y celebrar el crecimiento de sus activos - sin importar la bandera que defiendan en el plano internacional - es una muestra de liderazgo ético y de una verdadera cultura de club que entiende que la empatía no es negociable.

Que el Manchester United se mantenga firme en su postura de respaldo mutuo, sin ceder a la presión del clamor popular más radical, no solo enaltece su grandeza histórica, sino que envía un mensaje contundente al fútbol global: la lealtad y el cuidado hacia los jugadores de la casa siempre deben estar por encima de cualquier rivalidad geopolítica o deportiva.

Lisandro Martínez se hizo cargo de las celebraciones con todo lo que engloba Malvinas.

Los hinchas del Manchester United explotaron contra Lisandro Martínez

En Manchester United no lo quieren ver ni en figuritas a Lisandro Martínez porque, más allá que fue parte de la clasificación, fue uno de los jugadores que abrazó la bandera de Malvinas, el bombo y declaró sobre el tema causando una revolución en Inglaterra.

Es por eso que los hinchas lo quieren fuera de Manchester con críticas despiadadas:

Hay que sacar a Licha por su comportamiento de anoche; no quiero volver a verlo jugar con nosotros.

¿Por qué mierda estás felicitando a esa rata de mierda? Véndelo inmediatamente.

¡Ya no tiene cabida en nuestro club! Esa maldita pancarta demuestra exactamente quién es. ¡VÉNDANLO!

Véndanlo. Antes me encantaba, pero no debería volver a jugar nunca más para el club.

Quieren a Licha lejos de Manchester.

Las críticas contra Lisandro Martínez son despiadadas.

En Inglaterra opinan que le deberían sacar la VISA a Lisandro Martínez.

Por lo pronto, Lisandro Martínez deberá volver a Manchester después del Mundial, se verá cómo lo reciben.