El picante posteo de Franco Colapinto luego del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra: "El que no salta"

Mientras Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Bélgica, el Mundial 2026 no queda de lado para el piloto argentino tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra y el pasaje a la final.
Franco Colapinto celebró el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra con un posteo en su cuenta de Instagram
Mientras Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Bélgica, el Mundial 2026 no queda de lado para el piloto argentino tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra y el pasaje a la final.
En varias ocasiones, Colapinto ha expresado su devoción por Messi y por el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta vez no fue la excepción y luego de la gran victoria de la Albiceleste ante Inglaterra, Franco dejó una publicación picante en su cuenta de Instagram.
Franco Colapinto volvió a mostrarse extasiado en sus redes sociales con una nueva victoria de la Selección argentina. Su fanatismo por Messi es conocido y siempre que puede, el piloto argentino expresa su cariño y admiración. Esta vez, el pilarense dejó un mensaje claro sobre la victoria ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026.
"El que no salta", escribió sugerente el argentino en su Instagram. La frase hace alusión a la canción de la hinchada argentina que expresa "el que no salta es un inglés". El mensaje de Colapinto estuvo acompañado de una imagen en la que se lo puede ver a bordo del Alpine volando por los aires en una de las pistas de la Fórmula 1.
La chicana de Colapinto no solo quedó allí sino que este jueves, al llegar al paddock del Circuito de Spa-Francorchamps, Franco lució una camiseta de Argentina y volvió a dejar una frase picante al ser consultado si estaba feliz por el partido.
A la consulta "¿estás feliz?", haciendo alusión al partido y a su atuendo con la camiseta de la Selección, Franco Colapinto respondió que sí y agregó: "Un minuto de silencio".
Viernes 17 de julio
Práctica libre 1: 08:30
Práctica libre 2: 12
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30
Clasificación: 11
Domingo 19 de julio
Carrera: 10