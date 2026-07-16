El picante posteo de Franco Colapinto luego del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra: "El que no salta"

"El que no salta", escribió sugerente el argentino en su Instagram. La frase hace alusión a la canción de la hinchada argentina que expresa "el que no salta es un inglés". El mensaje de Colapinto estuvo acompañado de una imagen en la que se lo puede ver a bordo del Alpine volando por los aires en una de las pistas de la Fórmula 1.

La chicana de Colapinto no solo quedó allí sino que este jueves, al llegar al paddock del Circuito de Spa-Francorchamps, Franco lució una camiseta de Argentina y volvió a dejar una frase picante al ser consultado si estaba feliz por el partido.

A la consulta "¿estás feliz?", haciendo alusión al partido y a su atuendo con la camiseta de la Selección, Franco Colapinto respondió que sí y agregó: "Un minuto de silencio".

Horarios y cronograma del Gran Premio de Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30

Práctica libre 2: 12

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 19 de julio

Carrera: 10