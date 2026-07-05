Este domingo se disputó la sexta fecha de los campeonatos de Turismo Nacional de la APAT, y en las principales categorías hubo destacada presencia de pilotos mendocinos. Lucas Vicino fue el más relevante, al hacer podio en Clase 3, categoría donde el actual campeón Julián Santero llegó quinto.
Turismo Nacional: Lucas Vicino hizo podio, Julián Santero fue 5° en C3 y Tomás Vitar llegó 8° en C2
Se corrió en Río Hondo el Turismo Nacional donde Lucas Vicino y Julián Santero fueron 3° y 5° en Clase 3, y Tomás Vitar fue 8° y es escolta en el Campeonato de Clase 2
El ganador de la Clase 2 en Río Hondo fue Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), con un tiempo total para las 18 vueltas de la final, de 35 minutos 02 segundos y 571 milésimas (35' 02'' 571/1000); mientras su escolta fue Facundo Ardusso (Toyota Corolla), a 1' 312/1000.
Lucas Vicino al podio y Julián Santero, 5° en pista, está 3° en el campeonato
Lucas Vicino (Toyota Corolla) completó el podio a +1'' 604/100, mientras que cuarto fue Jorge Barrio (Chevrolet Cruze- +3' 456/100), y 5° llegó Julián Santero (VW Virtus- +4'' 377/1000). Muy atrás quedó el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), que abandonó.
El campeonato de Turismo Nacional Clase 3 es liderado por Facundo Chapur (Honda Civic), con 149 puntos. Lo escolta Agustín Canapino, con 142 unidades; y tercero marcha el campeón 2025, Julián Santero, con 102 unidades. Vitar está en el puesto 24, con 26 puntos.
Tomás Vitar fue 18° en Clase 2 y es escolta en el Campeonato
El mendocino Tomás Vitar (Nissan March), tuvo buena faena en los entrenamientos previos, pero en la final de la Clase 2 quedó alejado del lote puntero, que encabezó Lucas Petracchini (Chevrolet Onix), que ganó con un tiempo de 33' 34'' 336/1000 para las 16 vueltas.
Vitar marcó un tiempo de 33' 43'' 852/1000 (+9'' 516/1000), pero sumó puntos en el campeonato, donde ahora se ubica en el segundo lugar, con 165 puntos, detrás de Francisco Coltrinari (Peugeot 208), 166 unidades.
Termas Río Hondo: Final Turismo Nacional -Clase 2-
1 PETRACCHINI LUCAS 33’ 34’’ 348/1000
2 BASTIDAS EXEQUIEL +0’’ 783/1000
3 BESTANI MAXIMILIANO +1’’ 799/1000
4 COLLAZO PABLO +4’’ 629/1000
5 KREITZ JUAN EDUARDO +7’’ 170/1000
6 QUATTROCCHI VALENTINO +8’’ 647/1000
7 ROBLEDO SANTIAGO +8’’ 910/1000
8 BLOTTA RENZO +9’’ 122/1000
9 GRIPPO PEDRO +9’’ 310/1000
10 VITAR TOMAS +9’’ 516/1000