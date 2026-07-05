Turismo Nacional: Lucas Vicino hizo podio, Julián Santero fue 5° en C3 y Tomás Vitar llegó 8° en C2

El campeonato de Turismo Nacional Clase 3 es liderado por Facundo Chapur (Honda Civic), con 149 puntos. Lo escolta Agustín Canapino, con 142 unidades; y tercero marcha el campeón 2025, Julián Santero, con 102 unidades. Vitar está en el puesto 24, con 26 puntos.

Tomás Vitar llegó en el 10° y quedó a un punto del líder del Campeonato de Turismo Nacional Clase 2.

Tomás Vitar fue 18° en Clase 2 y es escolta en el Campeonato

El mendocino Tomás Vitar (Nissan March), tuvo buena faena en los entrenamientos previos, pero en la final de la Clase 2 quedó alejado del lote puntero, que encabezó Lucas Petracchini (Chevrolet Onix), que ganó con un tiempo de 33' 34'' 336/1000 para las 16 vueltas.

Vitar marcó un tiempo de 33' 43'' 852/1000 (+9'' 516/1000), pero sumó puntos en el campeonato, donde ahora se ubica en el segundo lugar, con 165 puntos, detrás de Francisco Coltrinari (Peugeot 208), 166 unidades.

Termas Río Hondo: Final Turismo Nacional -Clase 2-

1 PETRACCHINI LUCAS 33’ 34’’ 348/1000

2 BASTIDAS EXEQUIEL +0’’ 783/1000

3 BESTANI MAXIMILIANO +1’’ 799/1000

4 COLLAZO PABLO +4’’ 629/1000

5 KREITZ JUAN EDUARDO +7’’ 170/1000

6 QUATTROCCHI VALENTINO +8’’ 647/1000

7 ROBLEDO SANTIAGO +8’’ 910/1000

8 BLOTTA RENZO +9’’ 122/1000

9 GRIPPO PEDRO +9’’ 310/1000

10 VITAR TOMAS +9’’ 516/1000