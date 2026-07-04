Tomás Vitar tuvo una gran jornada de entrenamientos de Turismo Nacional en Termas de Río Hondo

El piloto mendocino cronometró 1 minuto 57 segundos y 726 milésimas (1' 57'' 726/1000) a bordo del Nissan March atendido por GR Competición, superando por 55 milésimas (0'' 055/1000) a Francisco Coltrinari, líder del campeonato apenas un punto por delante del piloto mendocino. Pedro Grippo, Braian Reinoso y Santino Balerini, quien el viernes dominó el primer entrenamiento, completaron las principales posiciones.

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Por primera vez en el fin de semana, el total de los inscriptos completó al menos una vuelta con registros sobre los 4.804 metros de extensión. Valentino Quattrocchi, quien el viernes no realizó pruebas, completó la tanda inicial en el décimo lugar, distantes 0'' 588/1000 del líder.