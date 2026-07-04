Franco Colapinto apenas logró el 19° tiempo de Clasificación en Silverstone y quedó fuera en la Q1

Franco y los Alpine habían tenido un regular andar este sábado por la mañana en la Carrera Sprint y se esperaba mejorar para la Clasificación. Pero las cosas sólo mejoraron para el piloto número uno de la escudería, Pierre Gasly, que pudo marcar el 12° mejor tiempo y pasara a Q2 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.



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El mejor tiempo de Q1 y Q2 lo logró el piloto de Mercedes Kimi Antonelli, también ganador de la Carrera Sprint más temprano, con un mejor registro de 1 minuto 28 segundos y 493 milésimas (1' 28'' 493/1000). Segundo quedó Charles Leclerc (Ferrari), a +0'' 133/1000; y tercero Lewis Hamilton (Ferrari), +0'' 371/1000.