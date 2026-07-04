Las cosas no mejoraron en los boxes de Alpine para Franco Colapinto, y su auto no tuvo buen andar en una pista complicada y con tiempo ventoso. El piloto argentino registró el 19° puesto, no superando el corte de la Q1, por lo que largará este domingo en esa posición en Silverstone.
Franco Colapinto apenas logró el 19° tiempo de Clasificación en Silverstone y quedó fuera en la Q1
El piloto argentino Franco Colapinto desmejoró su 12° puesto en la Carrera Sprint y con el 19° tiempo registrado no pasó a Q2 en el Gran Premio de Gran Bretaña
Franco y los Alpine habían tenido un regular andar este sábado por la mañana en la Carrera Sprint y se esperaba mejorar para la Clasificación. Pero las cosas sólo mejoraron para el piloto número uno de la escudería, Pierre Gasly, que pudo marcar el 12° mejor tiempo y pasara a Q2 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.
El mejor tiempo de Q1 y Q2 lo logró el piloto de Mercedes Kimi Antonelli, también ganador de la Carrera Sprint más temprano, con un mejor registro de 1 minuto 28 segundos y 493 milésimas (1' 28'' 493/1000). Segundo quedó Charles Leclerc (Ferrari), a +0'' 133/1000; y tercero Lewis Hamilton (Ferrari), +0'' 371/1000.
Colapinto salió en pocas vueltas, y mientras buscaba mejorar su tiempo, en la zona de las "S" , la parte más trabada del circuito de Silverstone, sufrió el despiste de su auto y se retiró de la Q1.
Los que no superaron la Q1 en Silverstone
17°- Esteban Ocon (Haas)
18°- Valtteri Bottas (Cadillac)
19°- Franco Colapinto (Alpine)
20°- Sergio Pérez (Cadillac)
21°- Lance Stroll (Aston Martin)
22°- Fernando Alonso (Aston Martin)