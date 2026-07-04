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FÓRMULA 1

Franco Colapinto apenas logró el 19° tiempo de Clasificación en Silverstone y quedó fuera en la Q1

El piloto argentino Franco Colapinto desmejoró su 12° puesto en la Carrera Sprint y con el 19° tiempo registrado no pasó a Q2 en el Gran Premio de Gran Bretaña

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Alpine de Franco Colapinto no mejoró, y el argentino quedó fuera en Q1 con el 19° puesto, lugar en el que largará este domingo en el GP de Gran Bretaña, a correrse en Silverstone.

El Alpine de Franco Colapinto no mejoró, y el argentino quedó fuera en Q1 con el 19° puesto, lugar en el que largará este domingo en el GP de Gran Bretaña, a correrse en Silverstone.

Las cosas no mejoraron en los boxes de Alpine para Franco Colapinto, y su auto no tuvo buen andar en una pista complicada y con tiempo ventoso. El piloto argentino registró el 19° puesto, no superando el corte de la Q1, por lo que largará este domingo en esa posición en Silverstone.

Franco y los Alpine habían tenido un regular andar este sábado por la mañana en la Carrera Sprint y se esperaba mejorar para la Clasificación. Pero las cosas sólo mejoraron para el piloto número uno de la escudería, Pierre Gasly, que pudo marcar el 12° mejor tiempo y pasara a Q2 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

El mejor tiempo de Q1 y Q2 lo logró el piloto de Mercedes Kimi Antonelli, también ganador de la Carrera Sprint más temprano, con un mejor registro de 1 minuto 28 segundos y 493 milésimas (1' 28'' 493/1000). Segundo quedó Charles Leclerc (Ferrari), a +0'' 133/1000; y tercero Lewis Hamilton (Ferrari), +0'' 371/1000.

Colapinto salió en pocas vueltas, y mientras buscaba mejorar su tiempo, en la zona de las "S" , la parte más trabada del circuito de Silverstone, sufrió el despiste de su auto y se retiró de la Q1.

Los que no superaron la Q1 en Silverstone

17°- Esteban Ocon (Haas)

18°- Valtteri Bottas (Cadillac)

19°- Franco Colapinto (Alpine)

20°- Sergio Pérez (Cadillac)

21°- Lance Stroll (Aston Martin)

22°- Fernando Alonso (Aston Martin)

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