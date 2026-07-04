Un médico descubrió que las personas antes de morir "ven" a sus seres queridos

Se trataba de una mujer de 70 años llamada Mary quien estaba al borde de la muerte. En ese momento ella estaba rodeada de sus cuatro hijos adultos en la habitación del hospital y en un momento, Mary se sentó en la cama y comenzó a mover los brazos como si estuviera acunando a un bebé que solo ella podía ver, al que llamaba "Danny", y que parecía abrazar y besar. El gesto dejó a todos sin expresión.

De acuerdo con la BBC, al día siguiente la hermana de la fallecida dijo que, décadas atrás, Mary había perdido a su primer hijo, que se llamaba Danny y había nacido muerto. El dolor de la pérdida hizo que Maty estuviera toda su vida sin hablar del bebé. Por eso, en el momento de su muerte, la visión del hijo perdido hace tantos años le trajo consuelo a su último respiro.

Christopher Kerr, médico y neurocientífico dice que para los pacientes las visiones parecen reales, son intensas, tienen significados profundos y reducen el miedo a morir.

Cuál es la explicación del científico

Según el médico Christopher Kerr, estas experiencias suelen comenzar semanas antes de la muerte, y aumentan en frecuencia a medida que se acerca el final para traerles una sensación de paz. De hecho, estos pacientes no tienen pensamientos confusos ni incoherentes y aunque su salud física decae, están emocional y espiritualmente presentes.

También explico que en el caso de niños, su experiencia es más creativa y colorida porque no tienen un concepto estructurado de la muerte, entonces suelen ver a sus mascotas o amigos fallecidos. Sin embargo, pese a que su investigación se centró entre otras cosas en la frecuencia con la que ocurren estas experiencias del final de la vida, el médico aún no ha encontrado una respuesta definitiva para explicar estas experiencias.