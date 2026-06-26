Las personas tiene el mismo patrón al caminar o esquivar algo y la ciencia descubrió algo desconcertante

Así que la ciencia decidió comprobar si existía una preferencia humana por girar hacia la izquierda y los resultados son llamativos. Una de las primeras hipótesis demuestra la lateralidad corporal donde quizá las personas diestras giraban más fácilmente hacia un lado determinado. También influye la relación con la pierna dominante o el ojo que la persona utilice. Sin embargo, ninguna de características era la acertada en los resultados que demostró el estudio.

Los humanos prefieren girar hacia la izquierda al caminar, pero nadie sabe por qué. Foto Muy interesante

La respuesta fue que tanto diestros como zurdos tenían una inclinación en sentido antihorario, hombres y mujeres, las personas que usan el pie derecho o izquierdo, así como quienes tienen diferente dominancia ocular.

Si bien el estudio pone en consideración la idea de que todos los patrones vistos nacen de la interacción entre las personas, al eliminar la influencia social se descubrió que para que el movimiento antihorario se contagiara, debía desaparecer cuando alguien caminara solo. Cierto es que pese a las investigaciones del estudio y el análisis, el origen de este comportamiento es un misterio que sigue sin respuesta.