Era cerca de la medianoche del 26 de mayo cuando el bloguero de viajes británico John Michael Chapman recorría la plataforma de observación de lanzamientos de cohetes Yaoguang de Wenchang, en la provincia de Hainan, buscando el lugar perfecto para ver bien el despegue. Mientras esperaba “el momento”, se tomó selfies, grabó videos con su teléfono y se los envió a su hijo en su país.
La caza de cohetes: de espectáculo poco común a pasión de estilo de vida
El lanzamiento de cohetes atrae a multitud de aficionados a la costa de Wenchang, un destino de moda que combina adrenalina, ciencia y playa
Minutos después, a las 00:16 del 27 de mayo, un cohete portador modificado Gran Marcha-7, que transportaba un nuevo satélite de prueba para tecnologías de comunicación, despegó desde el Centro de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang y atravesó el cielo nocturno, mientras la llama de su cola convertía la oscuridad en día. El suelo tembló. La multitud estalló en aplausos.
Para la mayoría de las personas, la idea de unas vacaciones tropicales perfectas evoca imágenes de playas de arena y palmeras mecidas por el viento. Pero para Chapman y miles de personas como él, la costa de Wenchang ofrece una emoción diferente: observar cómo un cohete se eleva hacia el cielo con un rugido ensordecedor.
“Tengo 48 años y en este momento me siento como un niño pequeño”, dijo Chapman después de presenciar el lanzamiento. “Todos soñamos con viajar al espacio. Tiene algo de mágico”.
En las redes sociales, las búsquedas relacionadas con “cohetes” y “aeroespacial” se dispararon. Solo en abril, más de 3 millones de usuarios interactuaron con estos temas en Xiaohongshu, o Red Note, una plataforma china de estilo de vida.
Lo que antes era un espectáculo poco frecuente ahora es más habitual y accesible, alimentando una nueva pasión ligada a esta tendencia.
Wenchang, ubicada en la costa noreste de Hainan, alberga el único centro de lanzamiento costero de China y la única base espacial comercial del país. Hay despegues casi todos los meses.
En el último lanzamiento, un grupo de 24 personas, entre periodistas e influencers europeos, asistió al espectáculo desde la plataforma de observación, mientras que la cercana playa de la bahía de Qishui también estaba repleta.
Jean-Bernard Corazzi, influencer francés, quedó maravillado tras presenciar por primera vez el despegue de un cohete el 27 de mayo.
“Creo que es una buena idea combinar ambas cosas: la tecnología espacial y el turismo”, afirmó.
Actualmente, el destino ofrece mucho más que un espectáculo efímero. Los visitantes pueden recorrer el Centro de Supercomputación Aeroespacial de Wenchang para aprender cómo los satélites recopilan datos y cómo esa información se transmite, procesa y aplica en sectores como la agricultura y el transporte.
El centro, junto con otros espacios, busca transformar la observación de lanzamientos en una experiencia inmersiva de divulgación científica que ocupa toda una jornada.
Por CHEN BOWEN.