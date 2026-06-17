La caza de cohetes: de espectáculo poco común a pasión de estilo de vida

“Tengo 48 años y en este momento me siento como un niño pequeño”, dijo Chapman después de presenciar el lanzamiento. “Todos soñamos con viajar al espacio. Tiene algo de mágico”.

En las redes sociales, las búsquedas relacionadas con “cohetes” y “aeroespacial” se dispararon. Solo en abril, más de 3 millones de usuarios interactuaron con estos temas en Xiaohongshu, o Red Note, una plataforma china de estilo de vida.

Lo que antes era un espectáculo poco frecuente ahora es más habitual y accesible, alimentando una nueva pasión ligada a esta tendencia.

Wenchang, ubicada en la costa noreste de Hainan, alberga el único centro de lanzamiento costero de China y la única base espacial comercial del país. Hay despegues casi todos los meses.

En el último lanzamiento, un grupo de 24 personas, entre periodistas e influencers europeos, asistió al espectáculo desde la plataforma de observación, mientras que la cercana playa de la bahía de Qishui también estaba repleta.

Jean-Bernard Corazzi, influencer francés, quedó maravillado tras presenciar por primera vez el despegue de un cohete el 27 de mayo.

“Creo que es una buena idea combinar ambas cosas: la tecnología espacial y el turismo”, afirmó.

Actualmente, el destino ofrece mucho más que un espectáculo efímero. Los visitantes pueden recorrer el Centro de Supercomputación Aeroespacial de Wenchang para aprender cómo los satélites recopilan datos y cómo esa información se transmite, procesa y aplica en sectores como la agricultura y el transporte.

El centro, junto con otros espacios, busca transformar la observación de lanzamientos en una experiencia inmersiva de divulgación científica que ocupa toda una jornada.

Por CHEN BOWEN.