China logra un avance histórico: el primer medicamento para la narcolepsia

Cómo funciona el nuevo medicamento de China

China fue el primer país en conseguir este avance.

Según explicaron los científicos que están detrás de este histórico avance, el mecanismo que hace funcionar al nuevo fármaco es completamente nuevo. Este busca restaurar la señal cerebral que falla en los pacientes que sufren de narcolepsia, en lugar de limitarse a mantenerlos despiertos con estimulantes, como ocurría hasta ahora.

Esto es para contrarrestar los efectos de la narcolepsia, que está causada por la pérdida masiva de neuronas productoras de orexina en el hipotálamo, que regulan el sueño en las personas.

China no fue el único país que estaba buscando combatir esta enfermedad. Tanto Estados Unidos como Japón están en etapa de aprobación de drogas propias. El fármaco de EEUU está designado como Terapia Innovadora, mientras que en Japón se considera que una medicina de este tipo sería de "gran impacto".

La narcolepsia tipo 1 se calcula que afecta a unas 700.000 personas en China, yrepresenta entre el 75% y el 80% de todos los casos de narcolepsia en ese país. A nivel mundial, son cerca de 3 millones los afectados.