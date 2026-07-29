Huizhou se une al circuito mundial de skateboarding

Sin embargo, el vínculo de Huizhou con el skateboarding va mucho más allá de los parques y la pasión. Dos de las cuatro empresas líderes a nivel mundial en el mercado de tablas de skate de gama alta tienen sus raíces en esta ciudad.

Las compañías Huizhou Excel Sporting Goods y Chop Chop Woodshop juntas concentran entre el 35% y el 40% del mercado global de tablas de skate prémium.

“El skateboarding es sin duda un producto distintivo y competitivo de Huizhou, con una destacada ventaja de escala industrial”, afirmó Du Yongbin, gerente general de la compañía Huizhou Excel Sporting Goods. “El skate nació en Estados Unidos, pero los fabricantes de Huizhou producen casi el 40% de las tablas prémium del mundo”.

“Esto se debe fundamentalmente a su excelente calidad, lo que posicionó a la ciudad como un eje central de la industria del skateboard”, agregó.

Huizhou Excel Sporting Goods es una empresa de alta tecnología con 20 años de trayectoria y cuenta con más de 40 patentes vinculadas al skateboarding.

“Cerca de un tercio de las tablas utilizadas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron fabricadas por nuestra compañía”, comentó Du. La empresa también fabricó a medida la tabla de competición que usó la atleta china Cui Chenxi en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las exportaciones representan hasta el 70% de su producción total, señaló Xu Yang, socio principal de la firma. Sus tablas prémium se suministran a marcas internacionales de renombre y el precio de venta ronda entre los u$s 100 y u$s 200.

Las tablas profesionales convencionales se elaboran generalmente con capas de arce duro canadiense, explicó Du, mientras que los modelos prémium incorporan fibra de carbono y fibra de vidrio para mejorar su rendimiento.

El proceso de producción dura entre 15 y 45 días, según el diseño solicitado.

Más allá de la fabricación, Du remarcó que el skateboarding puede ayudar a los jóvenes a desarrollar fuerza del core, equilibrio y reflejos. Caerse una y otra vez y volver a intentarlo también fortalece la resiliencia, la confianza y la valentía para enfrentar desafíos.

Además, enriquece la vida social. Los jóvenes skaters pueden conocer amigos con gustos afines y aprender a trabajar en equipo; al mismo tiempo, logran reducir el tiempo frente a las pantallas y adoptar una rutina saludable al aire libre.

Por ZHENG CAIXIONG y LI WENFANG.